На рынке «Малика» продается iPhone Дуо по цене Спарк

·85·Технологии
На рынке «Малика» продается iPhone Дуо по цене Спарк

В Ташкенте новое устройство iPhone Дуо от компании Apple поступило в продажу по цене от 4 до 5 тысяч долларов. Видеоматериалы о продажах на рынке «Малика» начали распространяться в социальных сетях.

Согласно представленной информации, за версию устройства с 256 ГБ памяти просят 4 тысячи долларов, а за версию с 512 ГБ — 5 тысяч долларов.

На сайтах объявлений также установлены цены на iPhone Дуо в зависимости от объема памяти и расцветок. На них устройства предлагаются по стоимости от 4 до 5 тысяч долларов.

AppleiPhone Duoрынок МаликаТашкент
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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