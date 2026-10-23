На рынке «Малика» продается iPhone Дуо по цене Спарк

В Ташкенте новое устройство iPhone Дуо от компании Apple поступило в продажу по цене от 4 до 5 тысяч долларов. Видеоматериалы о продажах на рынке «Малика» начали распространяться в социальных сетях.

Согласно представленной информации, за версию устройства с 256 ГБ памяти просят 4 тысячи долларов, а за версию с 512 ГБ — 5 тысяч долларов.

На сайтах объявлений также установлены цены на iPhone Дуо в зависимости от объема памяти и расцветок. На них устройства предлагаются по стоимости от 4 до 5 тысяч долларов.