«Аванс» теперь «предоплата»: в Узбекистане изменятся некоторые слова

·52·Узбекистан
«Аванс» теперь «предоплата»: в Узбекистане изменятся некоторые слова

В Узбекистане предложили заменить некоторые иностранные термины, используемые в законодательных документах, их узбекскими аналогами. Законопроект был принят Законодательной палатой в третьем чтении и направлен в Сенат.

Какие слова изменятся? Согласно новому порядку, ряд терминов будет использоваться следующим образом:

Аванс — предоплата

Маркировка — нанесение маркировки

Маршрут — направление

Светофор — дорожный фонарь

Коворкинг — рабочий центр

Пароль — кодовое слово

Прогрессивный — передовой

Будут применяться и в законах

По словам депутата Барно Бердиевой, действующее законодательство проходит полную инвентаризацию, также обновляются термины в соответствующих документах.

Цель — унифицировать юридические термины и устранить неопределённость в их применении.

Ожидается, что теперь эти изменения будут рассмотрены в Сенате.

УзбекистанЗаконодательная палатаСенатБарно Бердиева
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Контракт 856 студентов в Qashqadaryo будет оплаченКонтракт 856 студентов в Qashqadaryo будет оплаченСегодня, 15:3428 тонн овощей, ввезённых из Узбекистана в Кыргызстан, вернули обратно28 тонн овощей, ввезённых из Узбекистана в Кыргызстан, вернули обратноСегодня, 14:47Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?Сегодня, 12:48Тела граждан Узбекистана, погибших в результате атаки дронов на Нижнекамск, доставлены на родинуТела граждан Узбекистана, погибших в результате атаки дронов на Нижнекамск, доставлены на родинуСегодня, 12:32Большая новость о прописке в Узбекистане: вводится новый порядокБольшая новость о прописке в Узбекистане: вводится новый порядокСегодня, 00:01Сообщается о появлении в Узбекистане «Фандоматов», обменивающих бутылки на деньгиСообщается о появлении в Узбекистане «Фандоматов», обменивающих бутылки на деньгиВчера, 16:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!
Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана
Землетрясение в Кыргызстане ощущалось и в одном из регионов Узбекистана
Землетрясение в Кыргызстане ощущалось и в одном из регионов Узбекистана
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
Будет ли в Узбекистане сильное землетрясение? Ученые дали официальный ответ
Будет ли в Узбекистане сильное землетрясение? Ученые дали официальный ответ