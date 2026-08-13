«Аванс» теперь «предоплата»: в Узбекистане изменятся некоторые слова
В Узбекистане предложили заменить некоторые иностранные термины, используемые в законодательных документах, их узбекскими аналогами. Законопроект был принят Законодательной палатой в третьем чтении и направлен в Сенат.
Какие слова изменятся? Согласно новому порядку, ряд терминов будет использоваться следующим образом:
Аванс — предоплата
Маркировка — нанесение маркировки
Маршрут — направление
Светофор — дорожный фонарь
Коворкинг — рабочий центр
Пароль — кодовое слово
Прогрессивный — передовой
Будут применяться и в законах
По словам депутата Барно Бердиевой, действующее законодательство проходит полную инвентаризацию, также обновляются термины в соответствующих документах.
Цель — унифицировать юридические термины и устранить неопределённость в их применении.
Ожидается, что теперь эти изменения будут рассмотрены в Сенате.
…