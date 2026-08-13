«Аванс» теперь «предоплата»: в Узбекистане изменятся некоторые слова

В Узбекистане предложили заменить некоторые иностранные термины, используемые в законодательных документах, их узбекскими аналогами. Законопроект был принят Законодательной палатой в третьем чтении и направлен в Сенат.

Какие слова изменятся? Согласно новому порядку, ряд терминов будет использоваться следующим образом:

Аванс — предоплата

Маркировка — нанесение маркировки

Маршрут — направление

Светофор — дорожный фонарь

Коворкинг — рабочий центр

Пароль — кодовое слово

Прогрессивный — передовой

Будут применяться и в законах

По словам депутата Барно Бердиевой, действующее законодательство проходит полную инвентаризацию, также обновляются термины в соответствующих документах.

Цель — унифицировать юридические термины и устранить неопределённость в их применении.

Ожидается, что теперь эти изменения будут рассмотрены в Сенате.