В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя

·322·Узбекистан
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя

В 2025 году в Узбекистане среди официально зарегистрированных браков число семей, в которых невеста была старше жениха, превысило 11 тысяч. Об этом сообщил Национальный комитет по статистике.

Согласно официальным данным, за минувший год в 11 040 браках возраст невесты был выше, чем у жениха Это показывает, что такие браки в стране довольно распространены.

В региональном разрезе самый высокий показатель пришёлся на город Ташкент В столице было зарегистрировано 1 809 браков в которых невеста была старше жениха.

Следом расположились Хорезмская область (1 066), Кашкадарьинская область (995), Бухарская область (979) и Самаркандская область (967).

Кроме того, в Ташкентской области зарегистрировано 928, в Сурхандарьинской области — 850, в Республике Каракалпакстан — 772, в Ферганской области — 715, в Наманганской области — 509, в Андижанской области — 486, в Джизакской области — 373, в Навоийской области — 351, а в Сырдарьинской области — 240 таких браков.

Национальный комитет по статистике сообщил, что эти данные сформированы на основе анализа официальных браков, зарегистрированных государством в течение 2025 года.

Сегодня наблюдается тенденция, при которой разница в возрасте перестаёт быть для молодых людей определяющим фактором при вступлении в брак. Статистика также показывает, что браки, в которых невеста старше жениха, встречаются почти во всех регионах страны.

УзбекистанТашкентСамарканд
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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