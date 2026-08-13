28 тонн овощей, ввезённых из Узбекистана в Кыргызстан, вернули обратно

Кыргызстан не допустил в страну 28 тонн овощей, ввезённых из Узбекистана. Груз прошёл проверку на фитосанитарном контрольном посту «Кызыл-Кия — автодорога».

Что стало причиной?

Во время проверки 23 тонн лука и 5 тонн моркови специалисты выявили отсутствие обязательной маркировки на упаковке продукции.

Из-за нарушения правил весь груз был возвращён в Узбекистан.

Какое требование было нарушено?

По данным Министерства сельского хозяйства Кыргызстана, ввоз подкарантинной продукции без соответствующей маркировки противоречит единым карантинным и фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза.

По этой причине 28 тонн овощей были возвращены в страну-экспортёр.

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