28 тонн овощей, ввезённых из Узбекистана в Кыргызстан, вернули обратно
Кыргызстан не допустил в страну 28 тонн овощей, ввезённых из Узбекистана. Груз прошёл проверку на фитосанитарном контрольном посту «Кызыл-Кия — автодорога».
Что стало причиной?
Во время проверки 23 тонн лука и 5 тонн моркови специалисты выявили отсутствие обязательной маркировки на упаковке продукции.
Из-за нарушения правил весь груз был возвращён в Узбекистан.
Какое требование было нарушено?
По данным Министерства сельского хозяйства Кыргызстана, ввоз подкарантинной продукции без соответствующей маркировки противоречит единым карантинным и фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза.
По этой причине 28 тонн овощей были возвращены в страну-экспортёр.
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