С ID-картой: могут ли узбекистанцы ездить в Казахстан без загранпаспорта?

Поездки в Казахстан для граждан Узбекистана могут стать еще проще. Представители двух стран обсудили возможность пересечения государственной границы по ID-картам вместо заграничного паспорта. Также был рассмотрен вопрос предоставления определенных льгот для узбекистанцев в рамках внедряемой в Казахстане системы электронных разрешений QazETA.

Если эта инициатива будет реализована, это создаст значительные удобства для граждан, путешествующих между двумя странами. Однако на данный момент официального решения о введении порядка пересечения границы по ID-карте нет. Это означает, что тем, кто собирается в поездку, следует соблюдать действующие требования к документам.

Можно ли будет поехать в Казахстан с ID-картой?

11 ноября 2026 года заместитель министра иностранных дел Узбекистана Олимжон Абдуллаев встретился с послом Казахстана в нашей стране Ералы Тугжановым.

По данным МИД Узбекистана, на переговорах обсуждались вопросы упрощения взаимных поездок граждан двух стран, устранения существующих барьеров при пересечении границы, а также защиты прав и законных интересов граждан.

Одним из наиболее примечательных направлений встречи стала возможность пересечения государственной границы на основе ID-карт. Стороны обменялись мнениями по этому вопросу.

В случае реализации этой инициативы граждане смогут посещать соседнее государство по ID-карте, без необходимости оформлять загранпаспорт для каждой поездки или носить его с собой.