С ID-картой: могут ли узбекистанцы ездить в Казахстан без загранпаспорта?
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- Представители Узбекистана и Казахстана обсудили возможность пересечения государственной границы по ID-картам вместо заграничного паспорта.
- Встреча заместителя министра иностранных дел Узбекистана Олимжон Абдуллаева с послом Казахстана Ералы Тугжановым состоялась 11 ноября 2026 года.
- В ходе переговоров также рассмотрели вопрос предоставления льгот для узбекистанцев в системе электронных разрешений QazETA.
Поездки в Казахстан для граждан Узбекистана могут стать еще проще. Представители двух стран обсудили возможность пересечения государственной границы по ID-картам вместо заграничного паспорта. Также был рассмотрен вопрос предоставления определенных льгот для узбекистанцев в рамках внедряемой в Казахстане системы электронных разрешений QazETA.
Если эта инициатива будет реализована, это создаст значительные удобства для граждан, путешествующих между двумя странами. Однако на данный момент официального решения о введении порядка пересечения границы по ID-карте нет. Это означает, что тем, кто собирается в поездку, следует соблюдать действующие требования к документам.
Можно ли будет поехать в Казахстан с ID-картой?
11 ноября 2026 года заместитель министра иностранных дел Узбекистана Олимжон Абдуллаев встретился с послом Казахстана в нашей стране Ералы Тугжановым.
По данным МИД Узбекистана, на переговорах обсуждались вопросы упрощения взаимных поездок граждан двух стран, устранения существующих барьеров при пересечении границы, а также защиты прав и законных интересов граждан.
Одним из наиболее примечательных направлений встречи стала возможность пересечения государственной границы на основе ID-карт. Стороны обменялись мнениями по этому вопросу.
В случае реализации этой инициативы граждане смогут посещать соседнее государство по ID-карте, без необходимости оформлять загранпаспорт для каждой поездки или носить его с собой.
Однако пока это лишь обсуждаемое предложение. Окончательное решение о том, с какого времени это начнет действовать, на какие категории граждан будет распространяться и каков будет точный порядок пересечения границы, еще не объявлено.
Какие льготы могут быть предоставлены узбекистанцам в системе QazETA?
Еще одним важным вопросом на переговорах стала система электронных разрешений на въезд QazETA, внедряемая казахстанской стороной.
Стороны рассмотрели возможность предоставления определенных льгот для граждан Узбекистана в рамках этой системы.
QazETA — это система электронных разрешений, связанная с въездом иностранных граждан в Казахстан. Поэтому ее условия и возможные послабления имеют особое значение для тех, кто едет из Узбекистана в Казахстан.
Если для узбекистанцев будут введены специальные льготы, для них могут быть установлены более благоприятные условия в процессе получения электронного разрешения. Однако какие именно льготы имеются в виду, пока не разглашается.
Поэтому пока рано делать выводы о том, что новые послабления по QazETA уже начали действовать.
Есть новости и для узбекистанцев, желающих работать в Казахстане
На встрече обсуждались не только туристические и частные поездки, но и вопросы, связанные с трудовой миграцией.
В частности, внимание было уделено вопросам организованного трудоустройства граждан Узбекистана в Казахстане, совершенствования договорно-правовой базы в этой сфере и создания благоприятных условий для пребывания граждан на территории двух государств.
Развитие сотрудничества в этом направлении может быть значимым и для узбекистанцев, планирующих работать в Казахстане. В частности, важными задачами являются регулирование процесса трудоустройства, улучшение условий для законной трудовой деятельности и защита прав граждан.
Когда может вступить в силу новый порядок?
На данный момент точные сроки взаимных поездок по ID-картам или предоставления специальных льгот для узбекистанцев в системе QazETA не объявлены.
В сообщении МИД Узбекистана отмечается, что стороны подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и развитии практического сотрудничества в этих направлениях.
Поэтому новость о возможности поездки в Казахстан с ID-картой пока не стоит воспринимать как уже вступивший в силу порядок. После того как окончательное решение и дата его вступления в силу будут официально объявлены, станут известны точные условия для граждан.
Самое главное: если инициатива будет реализована, поездки между Узбекистаном и Казахстаном могут стать еще удобнее. Это будет важным изменением не только для тех, кто едет навестить родственников или с туристическими целями, но и для граждан, курсирующих между двумя странами по работе, бизнесу и другим делам.
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