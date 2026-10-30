В Турцию без загранпаспорта: узбекистанцы вскоре смогут путешествовать по ID-картам

Узбекистанцы могут получить возможность свободно путешествовать в Турцию и другие братские государства без заграничного паспорта, используя только внутреннюю биометрическую ID-карту.

В рамках саммита Организации тюркских государств (ОТГ) практические обсуждения между странами-членами, в частности Узбекистаном и Турцией, по радикальному упрощению порядка пересечения границ и пребывания на территории принимающей стороны вышли на новый уровень.

На саммите ОТГ в Анкаре президент Узбекистана выдвинул важное предложение, направленное на облегчение взаимных поездок братских народов:

Многостороннее соглашение: Глава государства выступил с инициативой разработки специального многостороннего соглашения в рамках ОТГ, упрощающего взаимные поездки граждан;

Передвижение по ID-карте: Предлагаемый договор предусматривает отмену излишних бюрократических барьеров при прохождении пограничных пунктов и законодательное закрепление возможности использования внутренних ID-карт вместо заграничного паспорта.

Концепция «Turkic ID» и «Тюркский Шенген»

В этом направлении турецкая сторона также активно обсуждает ряд перспективных инициатив:

Единая система для пяти государств: Рассматривается механизм единого «Turkic ID», облегчающий передвижение между пятью основными странами-членами организации — Турцией, Азербайджаном, Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном;

Аналог европейского опыта: В международных экспертных кругах и СМИ этот проект неофициально называют «Тюркским Шенгеном». Если эта система будет полностью запущена, она обеспечит свободный транзит граждан на обширном тюркском пространстве.

Текущая ситуация и действующий опыт

По данному упрощенному порядку уже сформировались определенные международные прецеденты:

Действующее требование: В настоящее время для поездки в Турцию гражданам Узбекистана по-прежнему необходим заграничный паспорт;

Успешные примеры: Турция уже внедрила систему въезда для граждан Азербайджана по внутренним ID-картам. Узбекистан же успешно наладил такой порядок с Кыргызстаном, а также ведет работу по внедрению аналогичных послаблений с Таджикистаном;

Перспективы на будущее: После того как рассматриваемое многостороннее соглашение будет официально подписано и ратифицировано главами ОТГ, узбекистанцы смогут отправляться в Турцию с ID-картой в кармане, не оформляя дополнительный паспорт.

Данная интеграция, планируемая в рамках ОТГ, не только в разы увеличит туристические и деловые связи, но и положит начало новой эре культурно-экономического сближения между тюркскими народами.