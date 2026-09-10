«O‘» и «G‘» теперь будут писаться по-другому? Сенат одобрил закон об алфавитной реформе
Обсуждавшиеся годами изменения в узбекском алфавите на латинской графике снова вышли на повестку дня. В предлагаемом новом варианте такие знаки, как O‘, G‘, Sh и Ch, планируется выражать одной буквой.
Но есть один важный нюанс: я не смог найти в открытых официальных и надежных источниках подтвержденного сообщения о том, что Сенат одобрил этот закон именно 10 сентября. Имеются сведения о том, что в июле Законодательная палата приняла проект и направила его в Сенат. Поэтому в нижеследующем материале этап рассмотрения Сенатом целесообразно излагать осторожно, а не как подтвержденный факт.
Что ожидается изменить в узбекском алфавите?
Проектом закона предусмотрен переход на алфавит, состоящий из 28 букв и 1 апострофа вместо действующих 26 букв и 3 буквосочетаний.
Наиболее обсуждаемые изменения следующие:
Действующая форма
Предлагаемая форма
G‘ g‘
Ğ ğ
O‘ o‘
Ö ö
Sh sh
Ş ş
Ch ch
Ç ç
Также предложено не сохранять буквосочетание «ng» в качестве отдельной буквы.
Почему меняются именно эти буквы?
Основная идея реформы заключается в том, чтобы передавать некоторые звуки в узбекском языке не с помощью двух знаков, а используя одну самостоятельную букву.
Например, в текущем письме:
O‘ → Ö
G‘ → Ğ
Sh → Ş
Ch → Ç
может произойти переход к такому виду.
В данном подходе ставится цель приблизиться к принципу «один звук — один знак». В ходе обсуждения законопроекта также было уделено внимание вопросам упрощения практического применения алфавита и устранения проблем, связанных с некоторыми знаками.
Как будет выглядеть обычный текст?
Чтобы представить новый вид, достаточно взглянуть на несколько примеров.
O‘zbek → Özbek
O‘zbekiston → Özbekiston
G‘alaba → Ğalaba
Shahar → Şahar
Choy → Çoy
Следовательно, те звуки, для которых сейчас используются два или более знаков, в будущем могут обозначаться одной специальной буквой.
Для этого потребуется также адаптировать под новые знаки компьютерные клавиатуры, языковые настройки на телефонах, электронные документы и программное обеспечение.
Самый интересный вопрос: документы изменятся сразу?
Нет. Законопроектом также предусмотрен подход к поэтапному внедрению изменений.
В частности, при обсуждении проекта отмечалось, что документы, оформленные до вступления закона в силу, национальная валюта и ценные бумаги сохранят свою силу, а вывески, символика и другие атрибуты государственных организаций смогут использоваться до установленного срока.
Это означает, что нет оснований для опасений, будто с изменением алфавита все документы, вывески и надписи будут заменены за один день.
Где будет заметно наибольшее влияние изменений?
Если реформа будет принята окончательно и внедрена в практическую деятельность, изменения прежде всего отразятся на системе образования и официальной переписке.
Потребуется изучение новых букв в школах, адаптация учебников и учебных пособий, внедрение новых знаков на клавиатурах и в электронных системах.
Также важную роль сыграет вопрос повторной адаптации узбекского языка в интернет-поисковиках, электронной почте, на сайтах, в базах данных и различных программах.
Самые важные цифры о новом алфавите
Действующая система:
26 букв;
3 буквосочетания;
некоторые звуки состоят из двух знаков.
Предлагаемая система:
28 букв;
1 апостроф;
G‘ → Ğ;
O‘ → Ö;
Sh → Ş;
Ch → Ç;
не сохранять сочетание «ng» в качестве отдельной буквы.
Законопроект был принят Законодательной палатой 7 июля 2026 года и отправлен в Сенат.
Главное — изменение еще не вступает в силу автоматически
Это тот аспект, в котором чаще всего заблуждаются.
Принятие проекта Законодательной палатой вовсе не означает, что алфавит уже изменился. У проекта есть и последующие стадии.
Поэтому делать вывод о том, что «писать Ö вместо O‘ и Ğ вместо G‘ теперь стало обязательным», до определения порядка официального вступления в силу преждевременно. Сперва должны быть решены вопросы, связанные с решением Сената, а затем с подписанием закона и его официальным опубликованием.
На данный момент подтвержденная информация из открытых источников указывает на этап Законодательной палаты.
Пришло ли время прощаться с «O‘» и «G‘»?
Если предложенная реформа вступит в полную силу, внешний вид многих привычных слов в узбекском языке изменится.
O‘zbekiston — Özbekiston
O‘zbekistonlik — Özbekistonlik
G‘alaba — Ğalaba
Shahrimiz — Şahrimiz
Chiroyli — Çiroyli
На первый взгляд эти знаки могут показаться непривычными. Но человеческий глаз постепенно привыкает и к новому письму.
Теперь главный вопрос масштабнее формы букв: насколько легко пройдет переход на новый алфавит, как будут адаптированы миллионы документов и электронных систем, и как общественность воспримет это изменение?
Ожидается, что именно эти вопросы станут одной из самых обсуждаемых тем на следующем этапе алфавитной реформы.
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