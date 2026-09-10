«O‘» и «G‘» теперь будут писаться по-другому? Сенат одобрил закон об алфавитной реформе

Обсуждавшиеся годами изменения в узбекском алфавите на латинской графике снова вышли на повестку дня. В предлагаемом новом варианте такие знаки, как O‘, G‘, Sh и Ch, планируется выражать одной буквой.

Но есть один важный нюанс: я не смог найти в открытых официальных и надежных источниках подтвержденного сообщения о том, что Сенат одобрил этот закон именно 10 сентября. Имеются сведения о том, что в июле Законодательная палата приняла проект и направила его в Сенат. Поэтому в нижеследующем материале этап рассмотрения Сенатом целесообразно излагать осторожно, а не как подтвержденный факт.

Что ожидается изменить в узбекском алфавите?

Проектом закона предусмотрен переход на алфавит, состоящий из 28 букв и 1 апострофа вместо действующих 26 букв и 3 буквосочетаний.

Наиболее обсуждаемые изменения следующие:

Действующая форма Предлагаемая форма G‘ g‘ Ğ ğ O‘ o‘ Ö ö Sh sh Ş ş Ch ch Ç ç

Также предложено не сохранять буквосочетание «ng» в качестве отдельной буквы.

Почему меняются именно эти буквы?

Основная идея реформы заключается в том, чтобы передавать некоторые звуки в узбекском языке не с помощью двух знаков, а используя одну самостоятельную букву.

Например, в текущем письме:

O‘ → Ö

G‘ → Ğ

Sh → Ş

Ch → Ç

может произойти переход к такому виду.

В данном подходе ставится цель приблизиться к принципу «один звук — один знак». В ходе обсуждения законопроекта также было уделено внимание вопросам упрощения практического применения алфавита и устранения проблем, связанных с некоторыми знаками.

Как будет выглядеть обычный текст?

Чтобы представить новый вид, достаточно взглянуть на несколько примеров.

O‘zbek → Özbek

O‘zbekiston → Özbekiston

G‘alaba → Ğalaba

Shahar → Şahar

Choy → Çoy

Следовательно, те звуки, для которых сейчас используются два или более знаков, в будущем могут обозначаться одной специальной буквой.

Для этого потребуется также адаптировать под новые знаки компьютерные клавиатуры, языковые настройки на телефонах, электронные документы и программное обеспечение.

Самый интересный вопрос: документы изменятся сразу?

Нет. Законопроектом также предусмотрен подход к поэтапному внедрению изменений.

В частности, при обсуждении проекта отмечалось, что документы, оформленные до вступления закона в силу, национальная валюта и ценные бумаги сохранят свою силу, а вывески, символика и другие атрибуты государственных организаций смогут использоваться до установленного срока.

Это означает, что нет оснований для опасений, будто с изменением алфавита все документы, вывески и надписи будут заменены за один день.

Где будет заметно наибольшее влияние изменений?

Если реформа будет принята окончательно и внедрена в практическую деятельность, изменения прежде всего отразятся на системе образования и официальной переписке.

Потребуется изучение новых букв в школах, адаптация учебников и учебных пособий, внедрение новых знаков на клавиатурах и в электронных системах.

Также важную роль сыграет вопрос повторной адаптации узбекского языка в интернет-поисковиках, электронной почте, на сайтах, в базах данных и различных программах.

Самые важные цифры о новом алфавите

Действующая система:

26 букв;

3 буквосочетания;

некоторые звуки состоят из двух знаков.

Предлагаемая система:

28 букв;

1 апостроф;

G‘ → Ğ;

O‘ → Ö;

Sh → Ş;

Ch → Ç;

не сохранять сочетание «ng» в качестве отдельной буквы.

Законопроект был принят Законодательной палатой 7 июля 2026 года и отправлен в Сенат.

Главное — изменение еще не вступает в силу автоматически

Это тот аспект, в котором чаще всего заблуждаются.

Принятие проекта Законодательной палатой вовсе не означает, что алфавит уже изменился. У проекта есть и последующие стадии.

Поэтому делать вывод о том, что «писать Ö вместо O‘ и Ğ вместо G‘ теперь стало обязательным», до определения порядка официального вступления в силу преждевременно. Сперва должны быть решены вопросы, связанные с решением Сената, а затем с подписанием закона и его официальным опубликованием.

На данный момент подтвержденная информация из открытых источников указывает на этап Законодательной палаты.

Пришло ли время прощаться с «O‘» и «G‘»?

Если предложенная реформа вступит в полную силу, внешний вид многих привычных слов в узбекском языке изменится.

O‘zbekiston — Özbekiston

O‘zbekistonlik — Özbekistonlik

G‘alaba — Ğalaba

Shahrimiz — Şahrimiz

Chiroyli — Çiroyli

На первый взгляд эти знаки могут показаться непривычными. Но человеческий глаз постепенно привыкает и к новому письму.

Теперь главный вопрос масштабнее формы букв: насколько легко пройдет переход на новый алфавит, как будут адаптированы миллионы документов и электронных систем, и как общественность воспримет это изменение?

Ожидается, что именно эти вопросы станут одной из самых обсуждаемых тем на следующем этапе алфавитной реформы.