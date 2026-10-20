Родители могут онлайн следить за оценками детей в школе

Теперь родители могут удаленно просматривать школьные оценки своих детей, показатели успеваемости и информацию об образовательном учреждении через портал мй.гов.уз или мобильное приложение МйГов.

С помощью этой услуги можно проверить текущие оценки ребенка по каждому предмету и средний показатель. Также имеется возможность ознакомиться со статистикой оценок в классе и уровнем успеваемости учащихся.

Через портал можно получить информацию о названии и адресе школы, а также об общем количестве учителей и учеников в образовательном учреждении.

Для пользования услугой необходимо зайти на портал мй.гов.уз или открыть приложение МйГов. После этого нужно перейти в раздел «Моя семья» в личном кабинете и нажать кнопку «Школьные данные», расположенную рядом с информацией о ребенке.