Время и частота дневного сна могут указывать на риск смертности: результаты исследования

Продолжительность и частота дневного сна могут сигнализировать о риске преждевременной смерти, сообщает МСН. В новом исследовании ученые из Гарварда проанализировали данные людей, которые спят в период с 9:00 до 19:00.



В исследовании приняли участие около 1400 человек старше 56 лет, за которыми наблюдали до 20 лет. За этот период 926 участников, то есть около двух третей, скончались. Ученые установили, что каждый дополнительный час дневного сна может повышать риск смертности на 13%. Кроме того, каждый дополнительный эпизод дневной сонливости в день связан с повышением риска на 7%. Особенно высокий риск смертности — на 30% — наблюдался у тех, кто спит в утренние часы, а не после обеда.



По мнению специалистов, сам по себе дневной сон не является причиной смерти. Однако он может быть признаком скрытого заболевания или нарушения сна в организме. В предыдущих исследованиях отмечалось, что нарушения сна повышают риск воспалительных процессов, увеличения массы тела и хронических заболеваний. Частый дневной сон также связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктом, инсультом и патологиями нервной системы.



Врачи считают утреннюю сонливость особенно тревожным признаком, так как в это время здоровый человек обычно должен быть бодрым. Исследование опубликовано в журнале ДжАМА Нетворк Опен. Однако, поскольку оно носило наблюдательный характер, нельзя сделать однозначный вывод о том, что дневной сон напрямую повышает риск смертности.