7 советов для здоровой и счастливой жизни от 102-летней японской долгожительницы

·77·Здоровье
7 советов для здоровой и счастливой жизни от 102-летней японской долгожительницы

«Секрет долгой и содержательной жизни — в постоянном движении и хорошем настроении»

Каких советов придерживалась 102-летняя японская долгожительница? Простые, но жизненные советы прошедшей через испытания судьбы 102-летней японки — они вдохновят вас жить долго. Настоящая формула здоровой и наполненной жизни в этой статье!

Советы 102-летней японской долгожительницы:

  • Ходите пешком не менее 30 минут каждый день. Свежий воздух и движение — основа долголетия.

  • Пейте зеленый чай без сахара. Это секрет чистоты кровеносных сосудов.

  • Ешьте больше овощей и рыбы. А мясо употребляйте всего один раз в неделю.

  • Улыбайтесь и думайте о хорошем. Негативные мысли старят быстрее любых болезней.

  • Принимайте теплую ванну перед сном. Это помогает спать спокойно и качественно.

  • Общайтесь с друзьями и семьей. Одиночество губит быстрее, чем сигареты.

  • Найдите занятие, которое радует вашу душу. Уход за садом, вязание или пение — все это сохраняет душу молодой.

Какое из этих правил вы уже внедрил в свою жизнь? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей с близкими в Telegram или других социальных сетях!

Telegram
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

7 сигналов тела: о чем пытается сказать ваш организм?7 сигналов тела: о чем пытается сказать ваш организм?Сегодня, 17:4516 привычек, которые незаметно подрывают здоровье: какие есть у вас?16 привычек, которые незаметно подрывают здоровье: какие есть у вас?Сегодня, 17:33Секреты здоровой жизни до 90 лет: 11 советов, которые изменят вашу жизнь...Секреты здоровой жизни до 90 лет: 11 советов, которые изменят вашу жизнь...Сегодня, 15:02Молоко, чеснок и киви: какой из 12 советов действительно работает?Молоко, чеснок и киви: какой из 12 советов действительно работает?Вчера, 00:27Женщина, лишившаяся здорового мочевого пузыря, отсудила 17 миллионов долларов компенсацииЖенщина, лишившаяся здорового мочевого пузыря, отсудила 17 миллионов долларов компенсации30.07, 20:34Истинная причина жира на животе: «удивительный» способ избавиться от негоИстинная причина жира на животе: «удивительный» способ избавиться от него30.07, 20:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Здоровье новости

Молоко, чеснок и киви: какой из 12 советов действительно работает?
Молоко, чеснок и киви: какой из 12 советов действительно работает?
Истинная причина жира на животе: «удивительный» способ избавиться от него
Истинная причина жира на животе: «удивительный» способ избавиться от него
Широкие бедра — признак здоровья? Привлекают ли такие женщины мужчин больше?
Широкие бедра — признак здоровья? Привлекают ли такие женщины мужчин больше?
Ученые назвали важнейшие продукты, защищающие кости от разрушения
Ученые назвали важнейшие продукты, защищающие кости от разрушения
Пять опасных продуктов, ускоряющих образование камней в почках
Пять опасных продуктов, ускоряющих образование камней в почках
Полезно ли для мозга ничего не делать? Ученые дали ответ
Полезно ли для мозга ничего не делать? Ученые дали ответ
12 скрытых причин утренней слабости и вялости...
12 скрытых причин утренней слабости и вялости...
Будьте осторожны с этими продуктами для защиты мозга
Будьте осторожны с этими продуктами для защиты мозга