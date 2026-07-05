Будьте осторожны с этими продуктами для защиты мозга

·47·Здоровье
Будьте осторожны с этими продуктами для защиты мозга

Невролог Галина Чудинская рассказала о продуктах питания, негативно влияющих на здоровье мозга, и объяснила, какие продукты могут ослабить память и когнитивные функции. Об этом она Лента.ру сообщила в интервью изданию.

По словам специалиста, на память и способность к мышлению влияет не отдельный продукт, а общий характер питания человека. По её словам, сладкие напитки, конфеты, выпечка из белой муки, блюда быстрого приготовления, колбаса и другие переработанные мясные продукты, а также чрезмерное употребление алкогольных напитков являются одной из наибольших угроз для деятельности мозга.

По словам врача, в составе таких продуктов много сахара, соли, насыщенных и трансжиров. Однако в них недостаточно важных для организма клетчатки, витаминов и жирных кислот омега-3. В результате мозг недостаточно обеспечивается необходимыми питательными веществами, а также снижается его защита от воспалительных процессов и сосудистых заболеваний.

По словам Галины Чудинской, особенно чрезмерное потребление сахара и быстроусвояемых углеводов вызывает резкое повышение уровня глюкозы и инсулина в крови. Со временем это повышает риск развития хронического воспаления, избыточного веса и заболеваний, связанных с обменом веществ. Такие изменения ухудшают состояние кровеносных сосудов и негативно влияют на питание мозга.

По словам невролога, эти процессы могут привести к снижению способности концентрировать внимание, быстро мыслить и запоминать новую информацию. Поэтому специалисты рекомендуют придерживаться сбалансированного питания и ограничить потребление вредных продуктов.

Галина ЧудинскаяLenta.ru
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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