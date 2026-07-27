Пять опасных продуктов, ускоряющих образование камней в почках

Камни в почках — это твердые образования, возникающие в результате накопления минералов и солей внутри почек, которые причиняют человеку сильную боль и серьезный дискомфорт. Если вовремя не вылечить это состояние, могут возникнуть проблемы с мочеиспусканием и даже пострадать функция почек. Как отмечают специалисты, неправильное питание, недостаток потребления жидкости, избыточный вес, некоторые лекарственные средства и пищевые добавки увеличивают риск образования камней в почках. Однако соблюдение здорового образа жизни и ограничение употребления некоторых продуктов позволяют значительно снизить этот риск. Если камни в почках наблюдались ранее, определение их типа и соответствующая корректировка рациона дадут еще более эффективный результат.

Животный белок

Хотя белок необходим организму, чрезмерное употребление животных белков, таких как говядина, курица, рыба и яйца, может привести к увеличению уровня мочевой кислоты. А это повышает риск появления определенных видов камней в почках. Поэтому специалисты рекомендуют заменять часть животного белка растительными белками, такими как бобовые, соевые продукты и орехи.

Продукты, богатые натрием

Продукты с высоким содержанием соли и натрия увеличивают количество кальция в моче. Это усиливает вероятность формирования оксалатных и фосфатных камней кальция. Поэтому следует сократить употребление фастфуда, консервов, обработанных мясных продуктов, а также специй с высоким содержанием соли. Вместо них рекомендуется использовать натуральную зелень и легкие пряности.

Добавленный сахар

Рафинированный сахар и различные подсластители не только увеличивают риск образования камней в почках, но и повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных недугов. Особенно сладкие газированные напитки и продукты с добавлением сиропа увеличивают количество кальция в моче, уменьшая ее объем. По этой причине рекомендуется по возможности исключить из рациона продукты, содержащие добавленный сахар.

Продукты, богатые оксалатами

Чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием оксалатов также усиливает риск образования камней в почках. К таким продуктам относятся шпинат, свекла, миндаль, кешью, другие орехи, некоторые крупы, халва и конфеты. Однако специалисты отмечают, что их употребление вместе с продуктами, содержащими кальций, помогает организму хуже усваивать оксалаты и снижает вероятность образования камней в почках.

Алкогольные напитки

Алкогольные напитки обладают мочегонными свойствами и могут вызывать обезвоживание организма. Это создает благоприятные условия для появления камней в почках. Кроме того, спиртное усиливает выработку пуринов, в результате чего повышается уровень мочевой кислоты в крови и моче. Избыток мочевой кислоты может привести к формированию камней в почках. Помимо этого, алкоголь обеспечивает организм лишь «пустыми калориями» и способствует накоплению лишнего веса. Поэтому специалисты рекомендуют в течение дня пить достаточное количество чистой воды для поддержания здоровья почек, улучшения обмена веществ и профилактики образования камней.