Широкие бедра — признак здоровья? Привлекают ли такие женщины мужчин больше?

Широкие бедра, узкая талия и округлая фигура означают, что у женщины здоровые гормоны, легкие роды и умный ребенок? В социальных сетях таких утверждений много, но не все они полностью соответствуют науке.

Исследования показывают, что место отложения жира имеет значение для здоровья. Однако по внешнему телосложению невозможно определить уровень гормонов, процесс родов или способности будущего ребенка.

Кратко: какое утверждение насколько верно?

Утверждение Научная оценка Широкие бедра указывают на высокий эстроген Отчасти верно, но не диагноз У таких женщин низкий тестостерон Недоказанное обобщение Жир на бедрах защищает от диабета Имеется определенная связь Широкие бедра обязательно облегчают роды Сильно упрощено У таких женщин реже рождаются дети с дефектами Нет надежных доказательств Жир на бедрах помогает рождению умного ребенка Неподтвержденная гипотеза Соотношение талии и бедер 0,7 — абсолютный идеал Встречалось в некоторых исследованиях, но не универсально

Широкие бедра — признак высокого эстрогена?

Эстроген влияет на распределение жира в женском организме. У женщин репродуктивного возраста подкожный жир может больше накапливаться в области бедер, таза и ягодиц. В период менопаузы, когда уровень эстрогена снижается, наблюдается тенденция к увеличению жировых отложений в области живота.

Однако фигура зависит не только от гормонов. На нее также влияют следующие факторы:

наследственность;

строение костей таза;

возраст;

развитие мышц;

питание;

физическая активность;

общая масса тела.

Поэтому, глядя на широкие бедра, нельзя сделать вывод, что у женщины высокий уровень эстрогена или идеально работают гормоны. Уровень гормонов определяется не внешним видом, а при необходимости клиническими признаками и лабораторными анализами.

Можно ли по телосложению узнать уровень тестостерона и наличие волос на теле?

Утверждение «у женщин с широкими бедрами низкий уровень тестостерона, поэтому у них не растет лишняя растительность на лице и теле» является чрезмерным обобщением.

Рост жестких волос по мужскому типу у женщин — гирсутизм — чаще всего связан с повышением уровня андрогенов или повышенной чувствительностью волосяных фолликулов к андрогенам. Однако у некоторых женщин гирсутизм может наблюдаться даже при нормальных анализах гормонов. Большую роль также играют наследственность и этнические особенности.

Следовательно, широкие бедра не гарантируют:

низкий уровень тестостерона;

отсутствие волос на лице;

отсутствие поликистоза;

абсолютное здоровье гормональной системы.

Если на лице или теле резко увеличился рост волос, нарушился менструальный цикл, появились сильные акне или выпадение волос, целесообразно обратиться к эндокринологу или гинекологу.

Может ли жир на бедрах и ягодицах действительно быть полезным?

Это утверждение имеет научное обоснование. Место скопления жира имеет не меньшее значение, чем его общее количество.

Висцеральный жир, скапливающийся в брюшной полости вокруг внутренних органов, сильнее связан с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом 2-го типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А подкожный жир в области бедер и ягодиц — глютеofemoralный жир — может быть относительно безопасным с метаболической точки зрения.

Такой жир может дольше удерживать жирные кислоты, ограничивая их накопление вокруг печени и внутренних органов. По этой причине у людей с одинаковой массой тела «грушевидное» распределение жира может быть связано с более низким метаболическим риском по сравнению с «яблокоподобным» — распределением в области живота.

Но отсюда не следует вывод: «если есть жир на бедрах, диабета не будет». На риск развития диабета также влияют:

наследственность;

общий избыточный вес;

жир на животе;

питание;

малоподвижный образ жизни;

сон;

возраст и история беременности.

Жир на бедрах может обладать определенной защитной связью, но он не является щитом против болезни.

Облегчают ли широкие бедра роды?

При родах важное значение имеет строение таза матери. Если голова и тело ребенка не соответствуют родовому каналу, роды могут затянуться или потребоваться медицинское вмешательство.

Однако визуально широкие бедра не означают, что родовой канал тоже широкий. На внешнее телосложение совместно влияют:

кости таза;

мышцы;

подкожный жир;

пропорции туловища.

А исход родов, помимо внутренней формы и размеров таза, зависит от размера ребенка, положения его головки, схваток, срока беременности и медицинской помощи. Исследования показывают, что форма таза может влиять на механизм родов и вероятность некоторых вмешательств, однако предсказать результат по одному внешнему параметру ненадежно.

Поэтому мнение «женщина с широкими бедрами обязательно родит легко» неверно. Многие женщины с узким телосложением рожают естественно и без осложнений, а женщине с широкой фигурой может потребоваться кесарево сечение.

Уменьшают ли широкие бедра аномалии у новорожденного?

Надежных научных доказательств, подтверждающих такую связь, не существует.

Риск врожденных пороков больше связан со следующими факторами:

генетические изменения;

возраст матери;

некоторые инфекции;

неконтролируемый диабет;

определенные лекарства;

алкоголь и вредные вещества;

дефицит фолатов;

другие медицинские и экологические факторы.

Ширина таза может влиять на прохождение ребенка по родовому каналу, но она не определяет формирование органов плода. Механическое осложнение в родах и врожденная аномалия — это две разные проблемы.

Жир на бедрах — это запас для «умного ребенка»?

Существуют эволюционные гипотезы о том, что в жире на бедрах и ягодицах хранятся длинноцепочечные жирные кислоты, в том числе вещества, важные для развития мозга.

Правда, что омега-3 жирные кислоты, такие как ДГК (докозагексаеновая кислота), играют важную роль в развитии нервной системы плода и младенца. В некоторых исследованиях статус ДГК у матери связывался с вниманием или определенными когнитивными показателями ребенка.

Однако крупные исследования, тестировавшие добавки ДГК во время беременности, не всегда показывали заметное повышение общего интеллекта ребенка. Результаты носят смешанный характер, и огромное значение имеют генетика, питание матери, ее образование, домашняя среда и дальнейший образ жизни ребенка.

По этой причине:

Утверждение «ребенок женщины с более полными бедрами обязательно будет умным» научно не подтверждено.

По распределению жира в теле матери нельзя предсказать будущий интеллект ребенка.

Почему мужчинам может нравиться изогнутая фигура?

В исследованиях внешней привлекательности часто изучалось соотношение окружности талии и бедер. Оно рассчитывается путем деления окружности талии на окружность бедер.

В некоторых лабораторных исследованиях силуэты с соотношением около 0,7 оценивались выше. В экспериментах, изучавших реакцию мозга, также фиксировалась особая чувствительность к соотношению 0,7.

Но цифру 0,7 нельзя назвать неизменным «научным идеалом» для всех людей. В научных обзорах отмечается, что результаты варьируются в зависимости от культуры, массы тела, возраста, ракурса изображения и метода исследования. Некоторые работы показали, что индекс массы тела или другие пропорции могут быть даже важнее соотношения талии и бедер при оценке привлекательности.

Красоту нельзя загнать в один калькулятор. Меняются и мода, и культурные взгляды, и личный вкус.

Что представлял собой эксперимент с изгибом поясницы в 45,5 градусов?

Упоминаемый в тексте «эксперимент с участием 100 и 200 мужчин», вероятно, основан на исследованиях угла лордоза — изгиба в нижней части поясницы.

В эксперименте 2015 года мужчины оценивали силуэты с разной степенью изгиба поясницы, и изображения, близкие к 45,5 градусам, были признаны более привлекательными. В последующих исследованиях также изучалось влияние изгиба поясницы на воспринимаемую привлекательность.

Однако этот результат не доказывает, что:

45,5 градуса являются здоровой нормой для всех женщин;

такое телосложение гарантированно облегчает роды;

большие ягодицы являются показателем здоровья.

Эксперимент в основном измерял оценку привлекательности, которую участники давали рисункам и силуэтам. Эстетическое предпочтение — это не то же самое, что медицинский диагноз.

Может ли фигура знаменитостей служить доказательством для науки?

Такие знаменитости, как Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян, Бейонсе или Шакира, возможно, повлияли на рост интереса к изгибам в массовой культуре.

Однако внешность известного человека не является научным доказательством:

здоровых гормонов;

легких родов;

защиты от диабета;

«идеального» репродуктивного здоровья.

Слухи о том, что Дженнифер Лопес застраховала определенную часть тела, годами распространялись как неподтвержденная легенда шоу-бизнеса. Подобная информация не может служить основой для медицинской статьи.

### Что фигура может рассказать о здоровье?

Телосложение может дать общие намеки на некоторые риски. В частности, скопление лишнего жира именно в области живота сильнее связано с метаболическими заболеваниями.

Но при оценке здоровья женщины важнее внешнего вида следующие показатели:

динамика окружности талии и общего веса;

артериальное давление;

глюкоза в крови;

холестерин и триглицериды;

регулярность менструального цикла;

физическая активность;

сон и питание;

семейный анамнез заболеваний.

Широкие или узкие бедра сами по себе не определяют, здоров человек или нет.

Главный вывод

Жир в области бедер и ягодиц может быть более безопасным с метаболической точки зрения по сравнению с висцеральным жиром на животе. Эстроген также влияет на накопление жира в нижней части тела у женщин.

Но многие другие утверждения преувеличены:

широкие бедра не заменяют анализ на гормоны;

они не гарантируют легкие роды;

не предотвращают врожденные аномалии;

не предсказывают рождение умного ребенка;

соотношение 0,7 — не обязательный «идеал» для всех.

Женское тело не вписывается в один стандарт. Здоровая фигура — это не определенный размер бедер, а хорошее функционирование организма, движение, сбалансированное питание и своевременное прохождение медицинских обследований.

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Как вы думаете, в современных стандартах красоты предпочтительнее естественные изгибы или чрезмерно исхудавшая стройность? Оставляйте свое мнение в комментариях!