Женщина, лишившаяся здорового мочевого пузыря, отсудила 17 миллионов долларов компенсации

В штате Мэн, США, женщина, лишившаяся здорового мочевого пузыря из-за грубой врачебной ошибки, добилась через суд компенсации в размере 17 миллионов долларов.

Сообщается, что в 2023 году 43-летняя женщина по фамилии Митчелл легла на плановую операцию по удалению доброкачественной опухоли в левом яичнике. Однако во время хирургического вмешательства врач Дэниел Ганьон вместо опухоли удалил пациентке здоровый мочевой пузырь.

Ошибка вскрылась после того, как женщина вновь обратилась в больницу с сильными болями и серьезными проблемами с мочеиспусканием после операции. После этого врачам пришлось провести сложную реконструктивную операцию, создав искусственный мочевой пузырь из тканей кишечника.

Тем не менее, эта процедура не смогла полностью восстановить здоровье женщины. По сей день она вынуждена ежедневно пользоваться катетером, проходить регулярные медицинские осмотры и продолжать постоянное лечение.

Суд признал медицинское учреждение и ответственных лиц виновными в данном инциденте и постановил выплатить пострадавшей компенсацию в размере 17 миллионов долларов. Это дело привлекло внимание как одна из крупнейших компенсаций за последние годы в США, связанных с врачебными ошибками.