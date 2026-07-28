Ученые назвали важнейшие продукты, защищающие кости от разрушения
О прочности костей важно заботиться не только в старости, но и смолоду. Специалисты отмечают, что плотность костной ткани начинает снижаться гораздо раньше, чем многие думают. Однако правильное питание и активный образ жизни помогают замедлить этот процесс.
По данным ученых, здоровье костей человека в старости зависит от «костного запаса», накопленного в детстве и молодости. С возрастом костная масса постепенно уменьшается. Сегодня в мире около 500 миллионов человек страдают от остеопороза. Это заболевание делает кости хрупкими и увеличивает риск переломов.
Самые полезные продукты для костей
Молочные продукты – молоко, сыр и кефир являются богатым источником кальция, витамина D и белка. Исследования показали, что их регулярное употребление снижает риск переломов костей.
Соевые продукты – тофу, темпе и эдамаме богаты кальцием и могут помочь сохранить плотность костей, особенно у женщин.
Семена чиа – богаты кальцием, магнием, фосфором и омега-3, служат для укрепления костной ткани.
Сухофрукты – инжир, курага и чернослив богаты кальцием и антиоксидантами. Они помогают замедлить разрушение костей.
Консервированная рыба – сардины и лосось являются источником кальция, витамина D и белка, что очень полезно для здоровья костей и мышц.
Специалисты советуют принимать витаминные добавки только по рекомендации врача. Если в рационе достаточно молочных продуктов, зелени, рыбы, бобовых и богатой белком пищи, организм получает большинство необходимых веществ естественным путем.
По выводам ученых, сбалансированное питание и регулярная физическая активность являются самым эффективным способом сохранить кости крепкими на долгие годы и значительно снизить риск остеопороза.
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