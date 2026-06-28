С 2027 года будет внедрена новая программа по борьбе с онкологическими заболеваниями

·3·Здоровье
С 2027 года будет внедрена новая программа по борьбе с онкологическими заболеваниями

В Узбекистане утверждена национальная программа, направленная на совершенствование системы раннего выявления и лечения раковых заболеваний. Согласно ей, планируется повысить уровень выявляемости онкологических заболеваний на ранних стадиях с нынешних 30% до 40%.

В рамках программы предусмотрено проведение целевых обследований 60% населения на наличие рака шейки матки, молочной железы, желудка, легких и других распространенных видов рака. При этом количество случаев выявления заболевания на поздних стадиях должно снизиться с 65% до 55%.

С 1 января 2027 года в регионах будут поэтапно внедрены меры по профилактике рака предстательной железы, толстой кишки и легких. Программа разработана при участии Всемирной организации здравоохранения и международных экспертов.

РакСкринингВсемирная организация здравоохраненияОнкологияМедицина
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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