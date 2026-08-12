Могут ли подавленные эмоции сделать тело больным? Что говорит наука?

Может ли подавление гнева привести к заболеванию печени? Может ли длительная печаль вызвать появление кист? А способен ли страх спровоцировать катаракту или бронхит?

В социальных сетях очень популярны «психосоматические карты», связывающие эмоции с определёнными органами и заболеваниями. В них утверждается, что каждая эмоция будто бы «скапливается» в определённой части тела, а затем превращается в болезнь.

Однако в медицине всё гораздо сложнее. Стресс и сильные эмоции действительно могут оказывать физическое воздействие на организм, но прямые связи вроде «гнев = заболевание печени» или «страх = катаракта» научно не подтверждены.

Эмоции не проходят через тело бесследно

Основная идея инфографики здесь не совсем ошибочна.

Стресс — это реальная физиологическая реакция организма. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, длительный стресс может вызывать головные боли, боли в теле, проблемы с желудком, изменения сна и аппетита, а также усиливать симптомы уже имеющихся хронических заболеваний.

Следовательно, утверждать, что «всё это только в голове», тоже неправильно.

Когда человек сильно тревожится, у него может учащаться сердцебиение, болеть живот или голова — эти симптомы реальны. Вопрос в том, чтобы правильно понимать их причины.

Гнев: может ли он стать причиной камней в желчном пузыре или заболевания печени?

В инфографике гнев и раздражение связаны с камнями в желчном пузыре, заболеваниями печени, ангиной и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Однако современная медицина не подтверждает такую прямую связь.

Камни в желчном пузыре связаны с повышением уровня холестерина или билирубина в составе желчи, недостаточным опорожнением желчного пузыря и другими биологическими факторами. Ожирение и слишком быстрое похудение также могут повышать риск. Гнев не является признанной причиной образования желчных камней.

Заболевания печени также имеют различные причины: вирусные гепатиты, чрезмерное употребление алкоголя, метаболические заболевания, некоторые лекарства, аутоиммунные и генетические факторы.

ОРВИ, как следует из самого названия, связаны с вирусами. CDC указывает, что более 200 респираторных вирусов могут вызывать обычную простуду.

Поэтому вывод «если подавлять гнев, можно заразиться вирусом» с медицинской точки зрения неверен.

Печаль и чувство вины: могут ли они влиять на менструальный цикл?

Здесь ситуация интереснее.

Надёжных доказательств того, что «печаль вызывает кисты или полипы», нет. Однако длительный сильный стресс может влиять на менструальный цикл.

Официальный ресурс США по вопросам женского здоровья отмечает, что высокий уровень хронического стресса может приводить к нерегулярным менструациям, а сильный стресс — влиять на овуляцию и процессы, регулирующие менструальный цикл.

Это не означает, что «печаль скапливается в матке».

Гормональная система реагирует на стресс, и таким образом цикл может изменяться. Однако при регулярных нарушениях менструального цикла возможны и другие медицинские причины: синдром поликистозных яичников, изменения веса, проблемы с щитовидной железой, диабет и другие заболевания.

Поэтому неправильно объяснять симптом только эмоциями и откладывать обследование.

Тревога и стресс: действительно ли желудок «отвечает» на них?

Да — и это одна из областей, где психология и медицина теснее всего соприкасаются.

Мозг и кишечник постоянно взаимодействуют. NIDDK отмечает, что при таких состояниях, как функциональная диспепсия и синдром раздражённого кишечника, важную роль играет взаимодействие между мозгом и кишечником. Тревога и депрессия у некоторых людей могут быть связаны с симптомами со стороны пищеварительной системы.

Стресс может усиливать такие симптомы, как боль в животе, вздутие и диарея.

Однако здесь есть очень важное различие.

В инфографике стресс указан как причина «гастрита» и «язвы» — язвенной болезни. Наиболее распространёнными причинами пептической язвы являются бактерия Helicobacter pylori и нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, аспирин и напроксен.

В медицине также существует состояние, называемое «стрессовым гастритом», однако обычно оно наблюдается не из-за повседневной тревоги, а при очень тяжёлом физиологическом стрессе, например при серьёзной травме, обширных ожогах, сепсисе или критическом заболевании.

Повышает ли стресс артериальное давление?

В краткосрочной перспективе — может.

Во время стресса организм переходит в состояние «бей или беги»: сердце бьётся быстрее, кровеносные сосуды сужаются, и артериальное давление может временно повышаться. Связь между хроническим стрессом и постоянной гипертонией сложна и всё ещё изучается.

Иными словами, человеку с повышенным давлением опасно говорить: «Это всё только от нервов», — и отменять лекарства или отказываться от обследования.

Может ли страх вызвать бронхит или заболевание лёгких?

В инфографике страх связан с бронхитом, фарингитом и заболеваниями лёгких.

Наиболее распространённой причиной острого бронхита являются вирусы. Фарингит также могут вызывать различные инфекции; например, стрептококк группы A является одной из известных причин бактериального фарингита.

Страх может влиять на частоту дыхания, вызывать ощущение сдавленности в груди или гипервентиляцию. Но он не заменяет вирус или бактерию и не вызывает инфекцию.

Может ли страх повредить и зрению?

В инфографике дальнозоркость и катаракта также связаны со страхом. Медицинских оснований для подтверждения этого утверждения нет.

Дальнозоркость — это состояние рефракции, связанное с чрезмерно короткой длиной глазного яблока спереди назад либо с формой роговицы и хрусталика. Многие люди рождаются с этой особенностью.

Наиболее распространённая причина катаракты — естественные изменения хрусталика глаза, происходящие с возрастом. На риск также могут влиять диабет, травмы глаза, стероидные препараты, курение и ультрафиолетовое излучение.

Страха в этом списке нет.

Значит, психосоматика — это миф?

Нет. Но неправильно сводить её к таблице, где «у каждой эмоции есть свой орган».

Психика и тело человека — не две отдельные системы. Хронический стресс может влиять на сон, аппетит, восприятие боли, работу кишечника, головные боли, менструальный цикл и течение некоторых уже имеющихся заболеваний.

Однако это не означает, что существует строгая карта:

«гнев — в печени»,

«печаль — в кишечнике»,

«страх — в глазах»

Самая опасная ошибка — связывать реальное заболевание только с эмоциями

Если у человека постоянно болит живот, нельзя просто говорить: «Это из-за моей печали».

Если менструальный цикл регулярно нарушается — необходимо выяснить причину. При ухудшении зрения нужен офтальмолог. При высоком артериальном давлении его необходимо измерять и контролировать. При затруднённом дыхании или длительном кашле важно пройти медицинское обследование.

Улучшение эмоционального состояния также является частью заботы о здоровье. Но оно не заменяет медицинскую диагностику и лечение.

Самый правильный подход — не отрицать ни одну из сторон: обследовать телесные симптомы и одновременно уделять внимание стрессу, тревоге и накопившимся эмоциям.

Потому что важно прислушиваться к своим чувствам. Но и сигналы, которые подаёт организм, нельзя игнорировать, списывая всё на «нервы».

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