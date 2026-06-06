Kongo'da Ebola virüsü durumu daha da kötüleşiyor

·45·Dünya
Kongo'da Ebola virüsü durumu daha da kötüleşiyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü durumu önemli ölçüde kötüleşti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte vaka ve ölüm sayıları keskin bir artış gösterdi.

Doğrulanmış ölüm vakalarının sayısı 82'ye ulaştı. Bu, önceki güne göre 18 fazla. Ayrıca, virüs bulaşanların sayısı 71 artarak 452'ye yükseldi.

Bakanlık, bunun Mayıs ayında başlayan salgın sürecindeki en keskin artışlardan biri olduğunu vurguladı. Yeni bulaşma vakaları arasında kadınların oranının yüksek olduğu belirtiliyor.

Vaka sayısındaki artış, tıbbi ekiplerin Ituri eyaletinin daha önce ulaşılması zor olan bölgelerine girmesiyle ilişkili olabilir. Özellikle Uganda sınırındaki Mahagi bölgesinde izleme çalışmaları genişletildi.

Kongo Demokratik CumhuriyetiEbola virüsüIturi EyaletiUgandaMahagi Bölgesi
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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