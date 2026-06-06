Rusya lideri İran hakkında önemli bir açıklama yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri eylemleri durdurma kararını doğru bir adım olarak değerlendirdi. Sankt-Peterburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşan Putin, Orta Doğu'daki durumun barışçıl yollarla çözülmesine umut belirtti.

Putin'in sözlerine göre, Moskova şu anda Washington, Tahran ve Tel Aviv ile düzenli temas halinde. Özellikle İran'daki Buşehr Nükleer Santrali etrafındaki durum da görüşülüyor.

Rusya lideri, santralin yakınına düşen roket kalıntılarına ilişkin bilgiler alındığını, ancak tüm tarafların bunun kazara gerçekleşen ve tekrarlanmayacak bir olay olduğunu belirttiğini söyledi.

Putin ayrıca, Rusya'nın İran'ın nükleer silah yapmaya çalıştığına dair hiçbir bilgisi olmadığını vurguladı. Ona göre İran, nükleer silah geliştirme planının olmadığını defalarca açıkladı.

Cumhurbaşkanının sözlerine göre, durum istikrara kavuştuktan sonra Rusya, İran'daki sivil nükleer projeler konusunda işbirliğini sürdürmeye hazır.