Yeni Delhi'deki yangında Özbekistan vatandaşı da hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin güney kesiminde bulunan bir otelde çıkan büyük yangın sonucu en az 13 yabancı ülke vatandaşı hayatını kaybetti. Aralarında bir Özbekistan vatandaşının da olduğu belirtildi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Randhir Jaisval, TASS ajansına bu bilgiyi verdi.

Sözcünün ifadelerine göre, ölenler arasında Mozambik'ten 1, Nijerya'dan 4, Kırgızistan'dan 3, Özbekistan'dan 1, Bangladeş'ten 1, Liberya'dan 1, Kongo'dan 1 ve Irak'tan 1 vatandaş bulunuyordu.

Ayrıca 20'den fazla yabancı yaralandı. Hindistan hükümeti ilgili büyükelçiliklerle iş birliği yürüttüğünü, mağdurlara tıbbi yardım sağlandığını ve gerekli belgelerin düzenlendiğini bildirdi.

Daha önce yerel medya, ölen yabancı sayısının 18'e ulaşabileceğini haber vermişti.

Yangın 3 Haziran sabahı otelde başladı. Olay sonucu toplam 21 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi kurtarıldı. Şu anda yangının çıkış nedenleri inceleniyor, otel sahibi ise kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.