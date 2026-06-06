Dubai prensinin eski eşi tutuklandı

·543·Dünya
Dubai prensinin eski eşi tutuklandı

El Maktum hanedanlığı üyelerinden biri, Prens Said El Maktum'un eski eşi Zeynep Cavadlı'nın tutuklandığına dair bilgiler yayıldı.

İlk haberlere göre, bu durumun üç çocuğuyla ilgili velayet meselelerinden kaynaklanan bir anlaşmazlıkla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Daha önce sosyal medyada Cavadlı ve üç kızının kaybolduğuna dair çeşitli haberler yayılmıştı. Bu durum toplumda büyük endişe ve tartışmalara neden olmuştu.

Daha sonra Dubai yetkilileri tarafından Zeynep Cavadlı'nın soruşturma kapsamında gözaltına alındığı açıklandı. Şu anda konuyla ilgili soruşturma devam ediyor, olayın tüm detayları inceleniyor.

Dubai prensinin eski eşi tutuklandı

DubaiSaid Al MaktumZeynep CavadlıAl Maktum ailesi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni Delhi'deki yangında Özbekistan vatandaşı da hayatını kaybettiYeni Delhi'deki yangında Özbekistan vatandaşı da hayatını kaybettiBugün, 08:00Kongo'da Ebola virüsü durumu daha da kötüleşiyorKongo'da Ebola virüsü durumu daha da kötüleşiyorBugün, 07:53Vladimir Putin Kremlin'de Gerhard Schröder ile gizemli bir görüşme gerçekleştirdiVladimir Putin Kremlin'de Gerhard Schröder ile gizemli bir görüşme gerçekleştirdiBugün, 07:38Orta Doğu'da gerilim tırmandı: İran, ABD üslerine saldırılar düzenlediOrta Doğu'da gerilim tırmandı: İran, ABD üslerine saldırılar düzenlediBugün, 07:14ABD mahkemesi Trump'ın göçmenlik kısıtlamalarını yasa dışı bulduABD mahkemesi Trump'ın göçmenlik kısıtlamalarını yasa dışı bulduBugün, 07:10Saniyeler içinde başarısız olan kuyumcu hırsızlığıSaniyeler içinde başarısız olan kuyumcu hırsızlığıBugün, 21:28
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
12 yıllık bekleyişin ardından kadın beşiz bebek dünyaya getirdi
12 yıllık bekleyişin ardından kadın beşiz bebek dünyaya getirdi
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı