Dubai prensinin eski eşi tutuklandı

El Maktum hanedanlığı üyelerinden biri, Prens Said El Maktum'un eski eşi Zeynep Cavadlı'nın tutuklandığına dair bilgiler yayıldı.

İlk haberlere göre, bu durumun üç çocuğuyla ilgili velayet meselelerinden kaynaklanan bir anlaşmazlıkla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Daha önce sosyal medyada Cavadlı ve üç kızının kaybolduğuna dair çeşitli haberler yayılmıştı. Bu durum toplumda büyük endişe ve tartışmalara neden olmuştu.

Daha sonra Dubai yetkilileri tarafından Zeynep Cavadlı'nın soruşturma kapsamında gözaltına alındığı açıklandı. Şu anda konuyla ilgili soruşturma devam ediyor, olayın tüm detayları inceleniyor.