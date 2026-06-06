Dünya siyaset sahnesi beklenmedik ve düşündürücü olaylarla dolu olmaya devam ediyor. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Kremlin konutunda Almanya'nın eski şansölyesi ve Avrupa siyasi elitinin en tartışmalı ve tanınmış isimlerinden biri olan Gerhard Schröder ile bir görüşme gerçekleştirdi. Uluslararası toplumun ve önde gelen medyanın dikkatini çeken bu görüşme, tamamen kapalı ve baş başa bir formatta gerçekleşti.

Görüşmenin resmi detayları gizli tutulsa da, uzmanlar Atlantik aşırı ülkelerin ve Avrupa Birliği liderliğinin bu diyaloğu büyük bir endişeyle izlediğini vurguluyor.

Baş başa görüşme: İçeride neler tartışıldı?

Rusya Devlet Başkanı'nın uluslararası meselelerden sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov, Kremlin'deki bu görüşme hakkında kısa bir açıklama yaptı. Ancak o da konuşmanın asıl içeriğini ifşa etmemeyi tercih etti.

Dostane ortam: Yuriy Uşakov'un sözlerine göre, RF lideri ile 82 yaşındaki ünlü Alman siyasetçi arasındaki görüşme "çok samimi ve dostane bir ruh içinde" geçti.

Gizemli gündem: Taraflar üçüncü şahıslar olmadan yüz yüze görüştü. Ancak tam olarak hangi jeopolitik sorunların dile getirildiği belirtilmedi.

Barış müzakereleri soru işareti altında: Görüşme sırasında tüm dünyayı endişelendiren Ukrayna'daki savaşın durdurulması, barış anlaşması imzalanması veya karşılıklı müzakere masasına geri dönülmesi gibi konuların tartışılıp tartışılmadığı şimdilik bilinmiyor.

Birkaç gün önce Almanya'nın nüfuzlu yayınları, Gerhard Schröder'in beklenmedik bir şekilde Moskova'da ortaya çıktığını haber verdi. Gazeteciler, eski siyasetçiyi Kremlin yakınlarındaki lüks otellerden birinde görüntülemeyi bile başardı. Analistlere göre, Schröder'in bu ziyareti, şu günlerde (3-6 Haziran) devam eden prestijli St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF-2026) ile doğrudan bağlantılı olabilir.

Tartışmalı şansölye ve Avrupa'nın "Barış Elçisi" projesi

1998'den 2005'e kadar Almanya hükümetine liderlik eden Gerhard Schröder, Rusya ile yakın ekonomik bağları ve şahsen Vladimir Putin ile dostane ilişkileri nedeniyle Batı dünyasında sürekli eleştiriliyor.

İlginç olan şu ki, Vladimir Putin daha önce Ukrayna krizinin çözümünde Schröder'i Avrupa Birliği adına arabulucu olarak görme isteğini gizlememişti. Ancak resmi Berlin ve Brüksel, onun adaylığını kesin bir dille reddetmeye devam ediyor. Şu anda ise AB kuluarlarında, yine de Moskova ile diyalog kurabilecek özel bir temsilci atanması meselesi ciddi şekilde değerlendiriliyor.

Müzakereler için olası adaylar Daha önce üstlendiği yüksek görevler Siyasi statü Mario Draghi Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı, İtalya'nın eski başbakanı Ekonomik ve finansal çevrelerde büyük bir etkiye sahip. Angela Merkel Almanya'nın eski federal şansölyesi Putin ile uzun yıllara dayanan karmaşık müzakere deneyimine sahip. Alexander Stubb Finlandiya Cumhurbaşkanı Kuzey Avrupa ve NATO bloğunun aktif bir temsilcisi.

Arka plan: Gerhard Schröder'in siyasi kariyeri çoktan sona ermiş olsa da, Kremlin'in kapılarını açabilmesi ve Putin ile baş başa konuşabilmesi, onun jeopolitikte hala önemli bir "gizli kanal" olduğunu gösteriyor. Resmi Batı Schröder'i tanımayı istemese de, Beyaz Saray ve Avrupa liderleri bu görüşmenin ardından hangi beklenmedik tekliflerin geleceğini dikkatle bekliyor. Belki de bu gizemli konuşma, yakın gelecekteki büyük barış müzakerelerinin habercisi olabilir. Durumu izlemeye devam ediyoruz.

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