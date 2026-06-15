5 ay boyunca yıkanmayan pantolon: deney beklenmedik sonuç verdi

Kanadalı öğrenci Josh Le, ilginç bir deney yaparak kot pantolonunu 330 gün boyunca neredeyse her gün giydi ve hiç yıkamadı. Bununla, kıyafetlerdeki bakterilerin nasıl değiştiğini belirlemeyi amaçladı.

Deneyin sonunda pantolon laboratuvarda incelendiğinde, içinde çeşitli bakterilerin olduğu tespit edildi. Ancak uzmanlar, bunların çoğunun insan sağlığı için tehlikeli olmadığını vurguladılar.

En şaşırtıcı olan ise, pantolon yıkandıktan sonra bile bakteri miktarının neredeyse hiç değişmemesiydi. Bu durum, standart yıkamanın her zaman tüm mikroorganizmaları yok edemeyebileceğini gösteriyor.

Söz konusu deney sosyal ağlarda büyük ilgi uyandırdı ve kullanıcılar arasında hararetli tartışmalara neden oldu.