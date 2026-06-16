Ugreen ve Honkai: Star Rail İş Birliğiyle Yeni 45W Şarj Cihazı Tanıtıldı

·27·Teknoloji
Ugreen ve Honkai: Star Rail İş Birliğiyle Yeni 45W Şarj Cihazı Tanıtıldı

Dünyanın önde gelen aksesuar üreticilerinden biri olan Ugreen, popüler Honkai: Star Rail oyunu hayranları için özel bir şarj cihazı tanıttı. Bu yenilik, yalnızca teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda oyuncu kitlesine hitap eden özgün tasarımıyla da dikkat çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayıncısının haberine göre, yeni cihaz 45W güce sahip olup modern akıllı telefonların, tabletlerin ve hatta kompakt dizüstü bilgisayarların hızlı şarj edilmesine olanak tanıyor. Cihazın temel özelliği, Honkai: Star Rail evreni stilinde tasarlanmış mavi renkli gövdesi ve oyun sembollü süslemeleridir. Ayrıca paket içeriğinde akıllı telefonlar için özel markalı bir askı kayışı da bulunuyor.

Kompakt Tasarım ve Seyahat Kolaylığı

Ugreen mühendisleri cihazın ergonomisine özel önem vermişler. Şarj cihazının fişi gövde içine katlanabilir şekilde tasarlanmış; bu da çantada taşırken diğer eşyaların çizilmesini önleyerek yer tasarrufu sağlıyor. Cihazın boyutları 100 x 100 x 36,5 mm iken ağırlığı sadece 49,5 gramdır.

Teknik olarak cihaz tek bir USB-C portu ile donatılmıştır. 45W güç iletim teknolojisi, günümüzde çoğu amiral gemisi akıllı telefon ve orta segment cihazlar için standart kabul edilmektedir. Bu güç, yalnızca cep telefonları için değil, aynı zamanda taşınabilir oyun konsolları (örneğin Nintendo Switch) için de yeterlidir.

Fiyat ve Erişilebilirlik

Ürün şu anda Çin pazarında 119 yuan (yaklaşık 17 ABD doları) fiyatla satışa sunuldu. Bu uygun fiyat stratejisi, Ugreen markasının gençler ve oyun tutkunları arasındaki konumunu güçlendirmesine yardımcı olacaktır. Ugreen ürünlerinin popülerliği nedeniyle, bu modelin yakında yerel çevrimiçi mağazalarda da görülmesi bekleniyor.

Teknoloji markalarının popüler video oyunlarıyla iş birliği yapmasının son yıllarda bir trend haline geldiğini belirtmek gerekir. Bu tür kolaborasyonlar, sıradan bir teknik donanımı koleksiyonluk bir aksesuara dönüştürüyor. Honkai: Star Rail gibi küresel ölçekte milyonlarca hayranı olan bir oyunla yapılan iş birliğinin, Ugreen için başarılı bir pazarlama hamlesi olması bekleniyor.

UgreenHonkai Star RailTeknolojiGadgetŞarj Cihazı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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