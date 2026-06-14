Bilim insanları şaşkın: Antarktika buzulları altında devasa gizemli yapı keşfedildi

·31·Dünya
Bilim insanları şaşkın: Antarktika buzulları altında devasa gizemli yapı keşfedildi

Uluslararası bir bilim insanı ekibi, Doğu Antarktika buz tabakasının altında daha önce bilinmeyen, kıta ölçeğinde bir jeolojik yapı keşfetti. Yaklaşık üç kilometre kalınlığındaki buz örtüsünün altında gizlenen devasa havza sisteminden oluşan bu yapıya "Doğu Antarktika Yelpaze Şekilli Havzalar Bölgesi" adı verildi. Konuyla ilgili açıklama Durham Üniversitesi basın servisi tarafından yapıldı.

Söz konusu jeolojik yapının, daha önce ayrı ayrı incelenmiş olan Wilkes ve Aurora havzaları ile Dünya'nın en büyük buzul altı gölü olan Vostok Gölü'nün bulunduğu havzayı da içerdiği belirtildi. Bu yapılar geçmişte bağımsız olarak araştırılmış olsa da, artık bunların tek ve birbirine bağlı bir sistem olduğu ilk kez doğrulanmış oldu.

Bilim insanlarına göre bu yapı, yer kabuğunun merkezi bir noktadan dışa doğru yayılan radyal genişleme süreci sonucunda oluşmuş ve üçgen şeklindeki havzaları meydana getirmiştir. Araştırmacılar bu sistemi açılmış bir avuca benzetiyor: Baş parmak tabanda sabit kalırken, diğer parmaklar yanlara doğru açılıyor. Bu bölgenin, Gondwana süper kıtasının evrimi ve ardından Antarktika ile Avustralya'nın birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanan birkaç tektonik aşama sırasında oluşmuş olması muhtemeldir.

Bu keşif, sadece kıtanın jeolojik geçmişini yeniden yapılandırmakla kalmıyor, aynı zamanda günümüzde buzul altı topoğrafyasının buz hareketleri üzerindeki etkisini incelemek açısından da büyük önem taşıyor. Aynı zamanda, iklim değişikliğine en duyarlı olan buz tabakalarının stabilitesini değerlendirmeye de yardımcı olabilir.

Doğu AntarktikaDurham ÜniversitesiWilkes HavzasıVostok GölüGondwana
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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