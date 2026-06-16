Rusya'da Televizyon Satışları Keskin Artış Gösterdi: Xiaomi ve Haier Pazar Liderleri

·5·Teknoloji
Rusya'da Televizyon Satışları Keskin Artış Gösterdi: Xiaomi ve Haier Pazar Liderleri

Rusya beyaz eşya pazarında televizyonlara ve smart-monitörlere olan talebin önemli ölçüde arttığı gözlemleniyor. 2026 yılında gerçekleşecek Futbol Dünya Kupası öncesinde tüketiciler evlerindeki medya cihazlarını yenilemeye başladı. Bu durum sadece teknolojik bir güncelleme değil, aynı zamanda büyük spor etkinlikleri öncesinde geleneksel olarak görülen satın alma hareketliliği ile açıklanıyor. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

"M.Video" şirketinin sunduğu verilere göre, 2026 yılının ilk beş ayında ülkede 3,08 milyon adet televizyon ve smart-monitör satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 daha fazladır. Pazarın parasal hacmi ise 88,3 milyar rubleye ulaşarak yüzde 1,3'lük bir artış kaydetti. Uzmanlar, özellikle Mayıs ayının son haftasında satış hacminin rekor seviyeye ulaştığını vurguluyor.

Pazar Liderleri ve Popüler Modeller

Şu anda Rusya pazarında Çin markaları mutlak bir üstünlüğe sahip. Satış adetleri bakımından Xiaomi, Haier, Hisense ve TCL gibi şirketler liderliği ele almış durumda. Özellikle Xiaomi markası, uygun fiyatlı ve fonksiyonel modelleriyle alıcıların daha fazla ilgisini çekiyor. ixbt.com yayın organının haberine göre, en çok satan model olarak Xiaomi TV A 43 2026 seçildi.

Ayrıca, alıcılar arasında şu modeller yüksek talep gördü:

  • Xiaomi TV A serisinin 32, 50 ve 55 inç versiyonları;
  • Haier 32 LED S2 ve Smart TV S2 Pro;
  • Hisense 43E7S ve TCL 43P7K modelleri.

Tüketicilerin tercihi temel olarak orta boyutlu ekranlara yönelmiş durumda. Şu anda diyagonali 43 ile 55 inç arasında olan televizyonlar en çok tercih edilen segment olmaya devam ediyor. Bu boyuttaki cihazlar hem oturma odaları hem de yatak odaları için evrensel bir çözüm olarak görülüyor.

Özbekistan Pazarı ile Benzerlikler

Rusya pazarındaki bu eğilim Özbekistan için de yabancı değil. Ülkemizde de büyük futbol turnuvaları, özellikle Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası öncesinde beyaz eşya mağazalarında televizyon satışları canlanıyor. Özbek alıcılar da temel olarak Xiaomi ve Samsung gibi markalara öncelik veriyor, ancak son yıllarda Haier ve Hisense markalarının resmi mağazalarının artması sonucunda bu markaların payı da yükseliyor.

Teknoloji analistlerine göre, smart-televizyon segmentindeki büyüme sadece spor etkinlikleriyle ilgili değil. Streaming servislerinin ve YouTube gibi platformların yaygınlaşması, kullanıcıları eski nesil televizyonlardan vazgeçip internete bağlanan modern cihazlara geçmeye zorluyor. Bu da önümüzdeki yıllarda smart-monitör pazarının daha da genişlemesine hizmet edecek.

TeknolojiTelevizyonXiaomiRusyaPazar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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