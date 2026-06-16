Japonya Ay'da Devrim Yaptı: Minik Robot 100 Dakika Boyunca Bağımsız Hareket Etti

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uzay keşif tarihinde önemli bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu. Ajans tarafından geliştirilen minik SORA-Q (aynı zamanda LEV-2 olarak adlandırılır) robotu, Ay yüzeyinde 100 dakikadan fazla süre boyunca tamamen otonom bir şekilde hareket ederek Dünya'ya nadir görüntüler başarıyla iletti. Bu deney, Ay görevlerinin geleceğini tamamen değiştirebilecek yeni bir konseptin pratik kanıtıdır. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, bu minik cihaz, bu yılın Ocak ayında Shioli krateri yakınlarına iniş yapan SLIM görevi kapsamında test edildi. Deneyin temel amacı, tek bir büyük ve pahalı rover yerine, onlarca küçük ve ucuz robottan oluşan bir grup kullanma imkanını incelemekti. Bu yaklaşım görevlerin istikrarını artırır: eğer bir küçük robot arızalanırsa, diğerleri araştırmaya devam eder.

Oyuncaktan Uzay Teknolojisine

SORA-Q robotu, çapı sadece 8 santimetre olan küre şeklinde bir cihazdır. Ay yüzeyine indiğinde açılarak tekerlekli bir platforma dönüşür. İlginç olan şudur ki, JAXA mühendisleri Sony ve oyuncak üreticisi TOMY şirketi ile iş birliği yaparak bu robotun tasarımını transformatör oyuncaklar temelinde geliştirmişlerdir. Bu, uzay teknolojileri ile günlük endüstriyel tasarım arasındaki özgün bir uyum örneğidir.

Ay yüzeyinde hareket etmek son derece karmaşık bir görev olarak kabul edilir. Ay toprağı — regolit, çok ince ve aşındırıcı tozdan oluşur ve bu durum tekerleklerin tutunmasını zorlaştırır. SORA-Q mühendisleri bu sorunu çözmek için tekerlekleri hafifçe kaydırılmış bir aks etrafında döndürmeye karar verdiler. Sonuç olarak robot, her dönüşte adeta "sıçrayarak" hareket eder ve yumuşak regolite batmaz. Bu yöntem, minik cihazın 24 metre mesafe kat etmesini sağladı.

Tam Otonom Kontrol

Dünya ve Ay arasındaki iletişim gecikmesi nedeniyle, uzaktan gerçek zamanlı kontrol riskli ve yavaş bir süreçtir. Bu nedenle LEV-2 yüksek düzeyde otonomiye sahiptir. Robot, yerleşik görüntü işleme sistemi aracılığıyla SLIM iniş modülünü tanıyabilir ve onu referans noktası olarak kullanarak koordinatlarını bağımsız olarak hesaplar.

Bu başarılı görevin, uzay araştırmalarında yeni bir dönemi başlatması bekleniyor. Eğer bu tür minik sistemler geniş ölçekte üretilirse, gelecekteki Ay görevlerinde tek bir büyük cihaz yerine robot "sürüleri" (swarm robotics) kullanılacaktır. Bu sadece maliyetleri düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda Ay'ın karmaşık bölgelerinin daha detaylı incelenmesine olanak tanıyacaktır.

Özbekistanlı uzay meraklıları ve genç mühendisler için de bu haber büyük önem taşıyor. Çünkü karmaşık sorunlara basit ve kompakt çözümler bulunabileceğini, hatta oyuncak tasarımlarının bile uzayı fethetmede faydalı olabileceğini göstermiştir.