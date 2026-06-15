Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti

Hollanda'da gıda endüstrisi için önemli bir gelişme yaşandı. Schipluiden şehrinde, hayvan kesimi yapılmadan et üretmek amacıyla tasarlanan dünyanın ilk çiftliği faaliyete geçti.

Söz konusu teknoloji, canlı hayvanlardan alınan hücrelerin özel koşullarda çoğaltılmasına dayanıyor. Hücreler biyoreaktörlerde büyütülüyor ve zamanla kas dokusuna dönüştürülüyor.

Süreç boyunca bilim insanları sıcaklık, oksijen ve besin maddesi miktarını kontrol altında tutuyor. Sonuç olarak, yapı ve tat bakımından normal ete çok yakın bir ürün elde edildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, bu yöntemle protein, yağ ve diğer besin değerlerinin miktarının hassas bir şekilde kontrol edilebileceğini vurguluyor.

Proje şu an için test aşamasında faaliyet gösteriyor. Çiftliğin 2028 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başlaması planlanıyor.