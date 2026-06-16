Sandro Tonali Yarışı: Tottenham, Manchester United'ı Geride Bırakmak İstiyor

Londralı Tottenham kulübü, yaz transfer döneminde kadrosunu kökten yenilemek amacıyla Newcastle orta saha oyuncusu Sandro Tonali için yarışa katıldı. Roberto De Zerbi yönetimindeki ekip, geçen sezonki başarısızlıkların ardından orta sahayı güçlendirmeyi öncelikli hedefi olarak görüyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Bilgiler, Tottenham'ın 2025-26 sezonunda Premier League'de yerini korumak için mücadele etmek zorunda kaldıktan sonra, kulüp yönetiminin kadroyu güçlendirmek için büyük bir bütçe ayırmaya karar verdiğini gösteriyor. Roberto De Zerbi, takımın oyun stilini değiştirmeyi ve teknik kapasitesi daha yüksek futbolcuları kadroya katmayı hedefliyor.

Transfer piyasasındaki hareketlilik

Spurs, transfer piyasasında şimdiden bir dizi başarılı hamle yaptı. Andy Robertson ve Marcos Senesi serbest oyuncu statüsünde takıma katılırken; şu anda Savinho, Jan Paul van Hecke ve Joao Palhinha gibi futbolcularla görüşmeler sürüyor. Ancak Sandro Tonali transferinin, kulübün yeni projesinin ne kadar ciddi olduğunu gösteren temel sinyal olması bekleniyor.

Tanınmış insider Fabrizio Romano'nun haberine göre, Tottenham İtalyan orta saha oyuncusu için yarışta ana adaylardan biri haline geldi. Newcastle'ın gelecek sezon Avrupa kupalarının dışında kalması, futbolcunun geleceğine dair spekülasyonları daha da güçlendiriyor.

"Tottenham, Sandro Tonali için yarışa girdi. De Zerbi onu orta sahasının yeni yıldızı ve takım seviyesini yükseltecek ideal aday olarak görüyor. Spurs, niyetinin ciddi olduğunu kanıtlamak için Manchester City ve Arsenal ile rekabet etmeye hazır", diye yazdı Romano X sayfasında.

Manchester United Yarıştan Çekildi mi?

Bu sırada, Manchester United kulübünün bu transfer konusundaki pozisyonu değişti. Goal.com'un haberine göre, Old Trafford ekibi uzun süredir Sandro Tonali ile ilgilenmiş olsa da, şu an için görüşmeleri durdurma kararı aldı. Bunun nedeni olarak futbolcunun transfer bedelinin çok yüksek olması gösteriliyor.

Roberto De Zerbi, Sandro Tonali ile takımın orta sahasında yaratıcılık ve istikrar sağlamak istiyor. İtalyan teknik adam, bu transfer gerçekleşirse Tottenham'ın yeniden puan tablosunun üst sıraları için mücadele edebileceğine inanıyor. Ancak Newcastle'ın, lider oyuncusunu bırakmak için yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği kesin.

Önümüzdeki haftalarda bu transferle ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor. Eğer Tottenham, Sandro Tonali ile sözleşme imzalamayı başarırsa, bu durum yeni sezon öncesi takımın en ses getiren transferlerinden biri olacak.