Sahte diplomayla 17 yıl uçan pilot yakalandı

·33·Dünya
Sahte diplomayla 17 yıl uçan pilot yakalandı

Kanada'da havacılık sektörünü sarsan bir olay ortaya çıkarıldı. Air Canada'nın eski pilotu Jeffrey Well, 17 yıl boyunca geçerli bir lisansı olmadan uçuş yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Soruşturma verilerine göre, 2009 ile 2025 yılları arasında 900'den fazla iç ve dış hat uçuşunu gerçekleştirdi. En dikkat çekici olanı ise, bu süre zarfında kendini nitelikli bir pilot olarak göstererek havayolunda görev yapmasıydı.

Kolluk kuvvetleri tarafından kendisine dolandırıcılık, sahte belge kullanımı ve yanıltıcı bilgi verme gibi bir dizi ciddi suçlama yöneltildi.

Air Canada ise resmi açıklamasında, söz konusu kişinin çalışma süresi boyunca tüm pratik ve teknik sınavlardan başarıyla geçtiğini belirtti. Ancak durum fark edilir edilmez uçuşlardan derhal uzaklaştırıldı.

Bu olay, havacılık sistemindeki denetim ve kontrol mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

KanadaAir CanadaHavacılıkOlaylarPilot
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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