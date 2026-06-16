T-Bank, iOS kullanıcıları için yeni uygulamasını EatsRate adıyla yayınladı

·3·Teknoloji
T-Bank, iOS kullanıcıları için yeni uygulamasını EatsRate adıyla yayınladı

Rusya'nın T-Bank (eski adıyla Tinkoff) finans kuruluşu, yatırım hizmetleri için güncellenmiş mobil uygulamasını tanıttı. Bu sürüm sadece teknik imkanların genişletilmesiyle değil, aynı zamanda App Store mağazasındaki katı kısıtlamaları aşmak için seçilen sıra dışı yöntemiyle de dikkat çekiyor. Uygulama, iOS platformunda bir yemek hizmeti olarak maskelenmiş şekilde yayınlandı. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

T-Investments resmi Telegram kanalının haberine göre, yeni yazılım sistemin stabilitesini ve çalışma hızını önemli ölçüde artırmaya odaklanıyor. Kullanıcılar artık daha kullanışlı bir arayüze ve bir dizi yeni analiz aracına erişebilecekler. Bu, özellikle piyasa dinamiklerinin hızla değiştiği günümüz koşullarında yatırımcılar için oldukça kritiktir.

Yeni fonksiyonlar ve teknik imkanlar

Yeni versiyonda kullanıcılar için bir dizi kolaylık getirildi. Bunlar arasında yabancı hisse senetleri, kripto paralar ve çeşitli endekslere bağlı türev finansal araçları takip etmek için ayrı bir bölüm oluşturuldu. Bu, yatırımcıların portföylerini daha kapsamlı analiz etmelerine olanak tanıyor.

Ayrıca, işlem sürecini hızlandırmak amacıyla doğrudan grafik üzerinden işlem yapma fonksiyonu eklendi. Vadeli işlemler için takas ve piyasa fiyatlarını detaylı hesaplayan sistem de geliştirildi. Bu tür değişiklikler, hem profesyonel traderlar hem de yeni başlayanlar için platformun kullanım verimliliğini artırıyor.

Uygulama içindeki yatırımcılara yönelik "Puls" sosyal ağı da ihmal edilmedi. Artık bu platformda tematik tartışmalar (thread'ler) ve çeşitli tepki bildirme sistemi devreye alındı. Bu, kullanıcılar arasındaki deneyim paylaşımı ve piyasa haberlerini tartışma sürecini daha interaktif hale getirdi.

Kurulum ve güvenlik meseleleri

iOS cihaz sahipleri için uygulama, App Store mağazasında EatsRate adıyla yer alıyor. Dış görünüşüyle yemek ve mutfakla ilgili bir servis gibi görünse de, indirildikten sonra tam fonksiyonel bir yatırım platformuna dönüşüyor. Bu yöntem, yaptırımlar nedeniyle banka uygulamalarının kaldırılmasına karşı uygulanan geçici bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Android kullanıcıları için ise süreç biraz daha basit ilerliyor. Güncellenmiş uygulamayı doğrudan T-Bank resmi sitesi üzerinden indirebilirler. Uzmanlar, kullanıcıların yalnızca resmi kaynakları kullanmalarını ve şüpheli bağlantılara tıklamamalarını tavsiye ediyor; zira banka hizmetlerinin maskelenmesi, siber dolandırıcılar için de yeni fırsatlar yaratabilir.

T-BankiOSApp StoreYatırımTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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