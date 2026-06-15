İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı

·164·Dünya
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı

İngiltere'de 11 yaşındaki Charlie Orchard-Lisle, annesiyle sahilde yürüyüş yaparken beklenmedik ve nadir bir bulguyla karşılaştı.

İlk başta sıradan bir taşa benzeyen nesne, uzmanlar tarafından incelendiğinde antik dönemde yaşamış hortumlu bir hayvana ait bir diş olduğu belirlendi.

Bilim insanları, bulgunun yaklaşık 2 milyon ila 8,5 milyon yıl önce yaşamış Anancus arvernensis adlı nesli tükenmiş bir hayvan türüne ait olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 10 santimetre genişliğindeki dişin, hayvanın sol üst azı dişi olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, dişin uzun yıllar boyunca kıyıdaki kayalıklar arasında korunduğunu ve erozyon nedeniyle deniz kıyısına çıktığını düşünüyor.

İlginç bir şekilde, Charlie'nin annesi, oğlunun bulgudan kısa bir süre önce filleri çok sevdiğinden bahsettiğini hatırlatarak bu olayı gerçek bir mucize olarak nitelendirdi.

İngiltereCharlie Orchard-LisleAnancus arvernensis
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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