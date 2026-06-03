Kanseri Durduran İlaç Bilim İnsanlarını Şaşırttı

·242·Sağlık
Kanseri Durduran İlaç Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Kanserle mücadelede yeni bir umut doğdu. The Guardian'ın haberine göre, "Amivantamab" adlı yenilikçi ilaç, baş ve boyun kanserinin ağır formlarının tedavisinde yüksek etkinlik gösterdi.

Verilere göre, bu preparat 11 ülkede yürütülen geniş kapsamlı klinik araştırmalar sırasında test edildi. Araştırmaya, daha önce kemoterapi ve immünoterapi tedavilerinden beklenen sonucu alamayan ağır durumdaki toplam 102 hasta katıldı.

Araştırma sonuçları uzmanları şaşırttı. Katılımcılardan 15'inde tümörler tamamen yok oldu; bu durum tıp dünyasında "eşi benzeri görülmemiş bir başarı" olarak değerlendiriliyor.

Belirtildiğine göre, "Amivantamab" ilacı her üç haftada bir deri altı enjeksiyon şeklinde uygulanıyor. Bilim insanları şu anda araştırmaları sürdürüyor ve ilacın etkinliğini ile güvenliğini daha geniş klinik aşamalarda incelemeyi planlıyor.

Uzmanlar, bu sonucu kanserle mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriyor ve gelecekte bu ilacın birçok hasta için yeni bir umut olabileceğini vurguluyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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