McGregor, Ilia Topuria'nın Beklenmedik Yenilgisi Hakkında Konuştu

Karma Dövüş Sanatları (MMA) dünyasında yılın en sansasyonel ve beklenmedik sonuçlarından biri kaydedildi. Dünyanın en prestijli spor organizasyonu olan UFC'de yaşanan son dramatik gelişmeler, sadece taraftarları değil, spor efsanelerini de etkisiz bırakmadı. UFC'nin eski iki sıklet şampiyonu, dünyaca ünlü Conor McGregor, Ilia Topuria'nın Justin Gaethje'ye karşı aldığı ağır yenilgi hakkında beklenmedik açıklamalarda bulundu.

«Onun pes ettiğini görmek çok üzücü»

Prestijli spor içeridenleri ve yabancı medyanın haberlerine göre, İrlandalı efsanevi dövüşçü, Topuria'nın oktagondaki performansından ve yaşadığı mağlubiyetten dolayı üzüntüsünü gizlemedi. Conor, yenilginin nedenlerini analiz ederken dövüşçüler için çok kritik olan psikolojik faktöre özellikle değindi:

Conor McGregor'ın Topuria'nın yenilgisi hakkındaki düşünceleri: «Ilia bu çarpışmada sonuna kadar savaşmadı, ruhen kırıldı ve kendi kendine pes etti. Oktagonda onu bu hale gelmiş ve yenilmiş şekilde izlemek gerçekten çok üzücüydü. Aslında o, çok daha büyük ve harika zaferleri hak eden güçlü bir sporcuydu. Buna rağmen, bu acı yenilginin kariyerine olumlu yansıyacağını ve gelecekte onu daha güçlü, daha iradeli bir dövüşçüye dönüştüreceğini düşünüyorum. Ayrıca, önemli bir kuralı özellikle vurgulamak istiyorum: Aile üyeleri ve yakın kişiler, hiçbir koşulda dövüşçünün ringdeki köşesinde (sekant olarak) durmamalıdır. Ne olursa olsun, bu profesyonel bir spordur ve oradaki ortam tamamen farklı olmalıdır».

Aşağıdaki resmi MMA ve turnuva analiz tablosu aracılığıyla «UFC Freedom 250» etkinliğinin nihai sonuçlarını ve Conor McGregor'ın gelecek maç takvimini detaylıca inceleyebilirsiniz:

Etkinlik ve Turnuva Adı Ana Maç Katılımcıları Maçın Nihai Sonucu ve Yöntemi Kazanılan Üst Unvan Conor McGregor'ın Gelecek Rakibi Tarihi Maçın Tarihi ve Yeri UFC Freedom 250

(Ana Turnuva) Justin Gaethje — Ilia Topuria Justin Gaethje kazandı

(Teknik Nakavt ile) Hafif Sıklet Yeni UFC Şampiyonu Max Holloway

(Efsanelerin Çarpışması) 11 Haziran, Las Vegas

(ABD, Nevada Eyaleti)

Oktagonun Yeni Kralı ve Conor'ın Dönüşü

Hatırlatalım, sansasyonel ve şiddetli geçen «UFC Freedom 250» büyük turnuvasının ana maçında, deneyimli Justin Gaethje, mevcut şampiyon Ilia Topuria'yı ağır darbe serilerinin ardından teknik nakavt (TKO) ile mağlup etti. Bu görkemli zaferle Gaethje, sıkletinde yeni mutlak UFC şampiyonu olarak altın kemeri beline taktı.

Öte yandan, bu olayları değerlendiren Conor McGregor'ın kendisi de şu anda oktagona dönmek için son hazırlık aşamasında. İrlandalı yıldız, bu yılın 11 Temmuz tarihinde, ABD'nin eğlence merkezi Las Vegas şehrinde, eski ve ezeli rakiplerinden biri olan yetenekli Max Holloway'e karşı son derece şiddetli ve tarihi bir rövanş maçına çıkacak. Bu maçın, dünya MMA hayranları için yılın en çok beklenen olayı olacağı şüphesizdir.

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