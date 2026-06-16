Uzay Kurtarma Operasyonu: NASA, Swift Teleskobunu Kurtarmak İçin Roket Hazırlıyor

NASA, Neil Gehrels Swift Observatory (Swift) uzay gözlemevinin operasyonel ömrünü uzatmak için oldukça nadir ve karmaşık bir operasyona hazırlanıyor. Dünya yörüngesinde giderek alçalan bu bilimsel teleskobu kurtarmak için özel bir LINK cihazı uzaya fırlatılacak. Bu görev sadece Swift teleskobunu kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda uzaydaki cihazlara servis hizmeti verilmesinin yeni bir dönemini başlatacak. Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Virginia'daki NASA Wallops uçuş tesislerinde mühendisler, Northrop Grumman'a ait Pegasus XL roketinin Stargazer taşıyıcı uçağın altına montaj çalışmalarını tamamladılar. Modifiye edilmiş bir Lockheed L-1011 olan bu uçak, roketi belirli bir yüksekliğe çıkaracak ve LINK cihazı oradan uzaya yol alacak. Katalyst Space tarafından geliştirilen bu cihaz, teleskobun yörüngesini yükseltme ve atmosferle çarpışmasını önleme görevini üstlenecek.

Güneş Aktivitesi ve Yörünge Sorunları

Swift teleskobu gibi düşük Dünya yörüngesinde hareket eden araçlar sürekli olarak atmosferik sürüklenmeye maruz kalır. Hava tabakası orada çok seyrek olsa da, zamanla uyduların hızını düşürür. Eğer araçta kendi motoru yoksa, yavaş yavaş alçalarak sonunda atmosferin yoğun tabakalarında yanabilir.

ixbt.com verilerine göre, son zamanlarda gözlemlenen yüksek Güneş aktivitesi bu süreci daha da hızlandırdı. Güneş radyasyonu atmosferin üst katmanlarını ısıtarak yoğunluklarını artırdı, sonuç olarak Swift beklenenden daha hızlı irtifa kaybetmeye başladı. NASA uzmanları, teleskobu kurtarmak için acil önlem alınması gerektiği sonucuna vardı.

Görevin Önemi ve Geleceği

Pegasus XL roketinin seçilmesi, görev gereksinimlerine tam uyum sağlaması ve LINK cihazını kısa sürede gerekli noktaya ulaştırabilmesiyle açıklanıyor. Plana göre uçuş, Haziran ayı sonunda Pasifik Okyanusu'ndaki Kwajalein atolü bölgesinde gerçekleştirilecek. Bu yöntem, geleneksel dikey fırlatmalara göre çok daha esnek ve ekonomik açıdan verimli kabul ediliyor.

Eğer bu görev başarıyla tamamlanırsa, uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktası oluşturacak. Bunun önemi şu noktalarda kendini gösterecek:

Eski ve değerli teleskopları yenileriyle değiştirmek yerine, çalışma ömürlerini uzatma imkanı doğacak;

Yörünge servis teknolojileri pratikte test edilmiş olacak;

Arızalı araçların yerine yenilerini fırlatma ihtiyacı kalmayacağı için uzay çöplerinin miktarını azaltmaya hizmet edecek.

Swift gözlemevinin uzaydaki en güçlü patlamaları — gama ışını patlamalarını — incelemeye devam edebilmesi için bu kurtarma operasyonu hayati bir gerekliliktir. NASA ve ortakları, bu teknolojik çözümle uzay keşif maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.