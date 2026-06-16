Uzay Kurtarma Operasyonu: NASA, Swift Teleskobunu Kurtarmak İçin Roket Hazırlıyor

·32·Teknoloji
Uzay Kurtarma Operasyonu: NASA, Swift Teleskobunu Kurtarmak İçin Roket Hazırlıyor

NASA, Neil Gehrels Swift Observatory (Swift) uzay gözlemevinin operasyonel ömrünü uzatmak için oldukça nadir ve karmaşık bir operasyona hazırlanıyor. Dünya yörüngesinde giderek alçalan bu bilimsel teleskobu kurtarmak için özel bir LINK cihazı uzaya fırlatılacak. Bu görev sadece Swift teleskobunu kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda uzaydaki cihazlara servis hizmeti verilmesinin yeni bir dönemini başlatacak. Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Virginia'daki NASA Wallops uçuş tesislerinde mühendisler, Northrop Grumman'a ait Pegasus XL roketinin Stargazer taşıyıcı uçağın altına montaj çalışmalarını tamamladılar. Modifiye edilmiş bir Lockheed L-1011 olan bu uçak, roketi belirli bir yüksekliğe çıkaracak ve LINK cihazı oradan uzaya yol alacak. Katalyst Space tarafından geliştirilen bu cihaz, teleskobun yörüngesini yükseltme ve atmosferle çarpışmasını önleme görevini üstlenecek.

Güneş Aktivitesi ve Yörünge Sorunları

Swift teleskobu gibi düşük Dünya yörüngesinde hareket eden araçlar sürekli olarak atmosferik sürüklenmeye maruz kalır. Hava tabakası orada çok seyrek olsa da, zamanla uyduların hızını düşürür. Eğer araçta kendi motoru yoksa, yavaş yavaş alçalarak sonunda atmosferin yoğun tabakalarında yanabilir.

ixbt.com verilerine göre, son zamanlarda gözlemlenen yüksek Güneş aktivitesi bu süreci daha da hızlandırdı. Güneş radyasyonu atmosferin üst katmanlarını ısıtarak yoğunluklarını artırdı, sonuç olarak Swift beklenenden daha hızlı irtifa kaybetmeye başladı. NASA uzmanları, teleskobu kurtarmak için acil önlem alınması gerektiği sonucuna vardı.

Görevin Önemi ve Geleceği

Pegasus XL roketinin seçilmesi, görev gereksinimlerine tam uyum sağlaması ve LINK cihazını kısa sürede gerekli noktaya ulaştırabilmesiyle açıklanıyor. Plana göre uçuş, Haziran ayı sonunda Pasifik Okyanusu'ndaki Kwajalein atolü bölgesinde gerçekleştirilecek. Bu yöntem, geleneksel dikey fırlatmalara göre çok daha esnek ve ekonomik açıdan verimli kabul ediliyor.

Eğer bu görev başarıyla tamamlanırsa, uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktası oluşturacak. Bunun önemi şu noktalarda kendini gösterecek:

  • Eski ve değerli teleskopları yenileriyle değiştirmek yerine, çalışma ömürlerini uzatma imkanı doğacak;
  • Yörünge servis teknolojileri pratikte test edilmiş olacak;
  • Arızalı araçların yerine yenilerini fırlatma ihtiyacı kalmayacağı için uzay çöplerinin miktarını azaltmaya hizmet edecek.
Swift gözlemevinin uzaydaki en güçlü patlamaları — gama ışını patlamalarını — incelemeye devam edebilmesi için bu kurtarma operasyonu hayati bir gerekliliktir. NASA ve ortakları, bu teknolojik çözümle uzay keşif maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

NASASwiftUzayPegasus XLTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ugreen ve Honkai: Star Rail İş Birliğiyle Yeni 45W Şarj Cihazı TanıtıldıUgreen ve Honkai: Star Rail İş Birliğiyle Yeni 45W Şarj Cihazı TanıtıldıBugün, 09:59T-Bank, iOS kullanıcıları için yeni uygulamasını EatsRate adıyla yayınladıT-Bank, iOS kullanıcıları için yeni uygulamasını EatsRate adıyla yayınladıBugün, 09:53Retro Tarzda Modern Teknoloji: FiiO RR13 Cep Radyosunu TanıttıRetro Tarzda Modern Teknoloji: FiiO RR13 Cep Radyosunu TanıttıBugün, 09:24Honor X80 Pro Max: 10 000 nit Parlaklık ve 11 000 mAh BataryaHonor X80 Pro Max: 10 000 nit Parlaklık ve 11 000 mAh BataryaBugün, 09:232GIS Haritadan Sosyal Ağ'a Dönüşüyor: Yeni «Arkadaş Akışı» Yayına Girdi2GIS Haritadan Sosyal Ağ'a Dönüşüyor: Yeni «Arkadaş Akışı» Yayına GirdiBugün, 08:55Rusya'da Televizyon Satışları Keskin Artış Gösterdi: Xiaomi ve Haier Pazar LiderleriRusya'da Televizyon Satışları Keskin Artış Gösterdi: Xiaomi ve Haier Pazar LiderleriBugün, 08:28
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı