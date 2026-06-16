2GIS Haritadan Sosyal Ağ'a Dönüşüyor: Yeni «Arkadaş Akışı» Yayına Girdi

·31·Teknoloji
2GIS Haritadan Sosyal Ağ'a Dönüşüyor: Yeni «Arkadaş Akışı» Yayına Girdi

Özbekistanlı kullanıcılar arasında popüler olan 2GIS kartografya servisi, bir sonraki büyük güncellemesini sundu. Artık servis sadece yol gösteren bir harita değil, sosyal öğelere sahip bir platforma dönüşüyor. Yeni eklenen «Arkadaş Akışı» (Lenta druzey) bölümü, kullanıcıların yakınlarının ve ilgi çekici yazarların tavsiyelerini takip etmesine olanak tanıyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, bu özellik telefon rehberindeki kişiler ve abonelik listesindeki kullanıcıların aktivitelerini tek bir akışta topluyor. Artık arkadaşlarınızın bıraktığı yeni yorumları, yükledikleri fotoğrafları ve verdikleri puanları ayrı bir bölümde görmek mümkün. Bu da şehirdeki ilgi çekici mekanları seçerken yakınlarının kişisel deneyimlerine güvenmeye yardımcı oluyor.

Akış Özellikleri ve İnteraktif Harita

Yeni özelliğin özgünlüğü, tüm olayların sadece basit bir liste şeklinde değil, aynı zamanda interaktif harita üzerinde de takip edilebilmesidir. Bu, kullanıcının şu an bulunduğu yerin yakınında arkadaşlarının nereye gittiğini ve ne tür tavsiyeler bıraktığını gerçek zamanlı olarak görmesini sağlar. Örneğin, Taşkent veya Semerkant gibi büyük şehirlerde yeni açılan restoranlar veya dinlenme tesisleri hakkında arkadaşların fikirlerini öğrenmek oldukça kolaylaşacak.

Kullanıcılar kendi akışlarının içeriğini bağımsız olarak oluşturabilirler. Bunun için «Haritadaki Arkadaşlar» listesine kişileri eklemek veya konum paylaşmadan sadece ilgi çekici yazarlara abone olmak yeterlidir. Ayrıca, kronolojik olarak gelen bilgileri «yemek» veya «eğlence mekanları» gibi kategorilere göre filtreleme imkanı da mevcuttur.

Gizlilik ve Güvenlik Konuları

Sosyal özelliklerin genişlemesiyle birlikte 2GIS geliştiricileri gizlilik ayarlarına da özel önem verdiler. Her kullanıcı, aktivitelerini kimlerin görebileceğini kendisi belirler. Ayarlar aracılığıyla içerikler herkese, sadece arkadaşlara, sadece abonelere açık hale getirilebilir veya tamamen kapatılabilir.

Bu güncelleme, 2GIS servisinin Google Maps gibi küresel rakipleriyle mücadelede üstünlük sağlama stratejisinin bir parçasıdır. Daha önce servise haritalar ve organizasyon bilgilerinin yanı sıra mesajlaşma özellikleri de eklenmişti. Şimdi «Akış»ın gelişi, platformu tam teşekküllü bir sosyal ekosisteme dönüştürme yolunda önemli bir adımdır.

Uzmanlar, bu tür özelliklerin kullanıcıların uygulamada geçirdiği süreyi artırmaya hizmet ettiğini belirtiyor. Artık insanların 2GIS uygulamasını sadece adres bulmak için değil, aynı zamanda boş zamanlarını nerede geçireceklerine dair fikirler almak için de düzenli olarak açmaları bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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