Honor X80 Pro Max: 10 000 nit Parlaklık ve 11 000 mAh Batarya

·39·Teknoloji
Honor X80 Pro Max: 10 000 nit Parlaklık ve 11 000 mAh Batarya

Honor şirketi, akıllı telefon pazarında gerçek bir teknolojik devrim yapmaya hazırlanıyor. Tanınmış sızıntı kaynağı DigitalChatStation, yeni Honor X80 Pro Max modelinin tüm teknik özelliklerini açıkladı. Cihazın, rekor düzeydeki ekran parlaklığı ve devasa batarya kapasitesiyle en pahalı amiral gemilerini bile geride bırakması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefonun temel özelliği 6,8 inçlik OLED ekranıyla ilgili. Bu ekran 2788 x 1280 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip. En şaşırtıcı nokta ise, ekranın maksimum parlaklığının belirli bölgelerde 10 000 nit'e, tüm ekran genelinde ise 2000 nit'e ulaşmasıdır. Bu, güneş ışığı altında bile mükemmel görüntü görünürlüğü sağlar.

Ekran Güvenliği ve Güçlü Enerji Kaynağı

Kullanıcı sağlığını göz önünde bulunduran Honor mühendisleri, ekrana 3840 Hz yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisini entegre ettiler. Bu, göz yorgunluğunu önemli ölçüde azaltır. Cihaz, enerji verimliliği ve günlük görevler için yeterli performans sağlayan Snapdragon 6 Gen 5 işlemci tabanlıdır.

Otonomi konusunda Honor X80 Pro Max mutlak liderliğe talip. Akıllı telefona 11 000 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirilmiş olup, 90 watt hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu kapasite ile kullanıcı günler boyunca şarj cihazı aramak zorunda kalmayacak; bu durum özellikle aktif iletişim ve mobil internetin gelişmiş olduğu bölgeler için oldukça kritiktir.

Koruma ve Akıllı Fonksiyonlar

Cihazın gövdesi sadece şık değil, aynı zamanda ultra dayanıklı olarak tasarlanmış. IP66, IP68, IP69 ve hatta en yüksek standart olan IP69K sertifikalarına sahip. Bu, akıllı telefonun yüksek basınçlı sıcak su akışına ve toza karşı tamamen dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Sadece 8,08 mm kalınlık ve 203 gram ağırlık, bu kadar büyük bir batarya için etkileyici bir değerdir.

Kamera yetenekleri de ihmal edilmemiş. Ana kamera 50 megapiksellik bir sensör ve optik görüntü sabitleyici (OIS) ile donatılmış. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca cihazda, kullanıcının akıllı telefonu hangi eliyle (sağ veya sol) tuttuğunu belirleyen ve arayüzü buna göre optimize eden akıllı bir sistem bulunuyor.

ixbt.com verilerine göre Honor X80 Pro Max, orta segment ile amiral gemileri arasındaki sınırı ortadan kaldırıyor. Cihazın resmi tanıtım tarihi ve fiyatı henüz açıklanmasa da, özellikleri teknoloji meraklıları arasında şimdiden büyük ilgi uyandırmış durumda.

HonorAkıllı TelefonTeknolojiSnapdragonGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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