Neymar beşinci kez baba olacağını açıkladı: Brezilyalı yıldızdan esprili yaklaşım

Brezilya milli takımı ve Santos kulübü forveti Neymar, özel hayatındaki mutlu haberi taraftarlarıyla paylaştı. Futbolcu ve sevgilisi Bruna Biancardi yeniden çocuk bekliyor. Bu, çiftin birlikte üçüncü, Neymar'ın ise toplamda beşinci çocuğu olacak. Bu haber, futbolcunun sakatlık sonrası rehabilitasyon süreci devam ederken açıklandı. Goal.com haberi veriyor.

Sosyal medyada paylaşılan özel "gender reveal" (cinsiyet belirleme) videosunda, çiftin bir kız bebek beklediği ortaya çıktı. Törenle birlikte Neymar'ın büyük oğlu Davi Lucca ile kızları Mavie ve Mel de katıldı. Goal.com'un haberine göre, bu aile etkinliği futbolcu için ağır sakatlık sonrası iyileşme döneminde büyük bir manevi destek sağlıyor.

"Spice Girls" grubu ve Neymar ailesi

Yeniden bir kız çocuğu sahibi olacağını öğrenen Neymar, konuya esprili bir şekilde yaklaştı. Ailesindeki kız çocuklarının sayısının arttığına işaret ederek şöyle dedi: "Yeni bir grup kurmak istiyorum ve bugünden itibaren adı 'Spice Girls' olacak". Bilgi olarak, Neymar'ın çocukları üç farklı ilişkiden dünyaya geldi ve yeni bebekle birlikte kızlarının sayısı dörde ulaşacak.

Barcelona ve Paris Saint-Germain kulüplerinin eski yıldızı şu an saha dışında mutlu anlar yaşasa da, profesyonel kariyerindeki durum biraz karmaşık kalmaya devam ediyor. Brezilya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası elemelerinde yer alması beklenen forvet, sakatlığı nedeniyle takımına yardımcı olamıyor.

Neymar, Santos forması giydiği dönemde kalfasında ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Bu nedenle Brezilya'nın Fas'a karşı oynadığı ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçı kaçırdı. Sağlık ekibi, futbolcunun kas ve ayak bileğindeki kronik sorunları göz önünde bulundurarak onu sahaya sürmek için acele etmiyor.

34 yaşındaki futbolcu, Mayıs ayı ortalarından beri resmi maçlarda görev almadı. Buna rağmen milli takım kampında bulunarak genç futbolculara tecrübeleriyle yol gösteriyor. Brezilya teknik heyeti, Neymar'ın play-off aşamalarına kadar tamamen iyileşip kadroya dönmesi konusunda umutlu.

Şu anda "Seleção", 20 Haziran'da Haiti milli takımına karşı oynanacak maça hazırlanıyor. Büyük olasılıkla Neymar bu karşılaşmayı da tribünden izlemek zorunda kalacak. Futbolcunun temel odağı şu an hem fiziksel durumunu geri kazanmak hem de ailesindeki yeni üyeyi karşılamak.