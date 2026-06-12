Maskeli hayırsever: dünyaya gizlice yardım eden insan

·49·Dünya
Maskeli hayırsever: dünyaya gizlice yardım eden insan

Bütün ülkelerden daha fazla yardım ediyor olabilir ama onu kimse tanımıyor; o, maskeli bir hayırsever.

Anonim olarak insanlara yardım ediyor, aileleri zor durumlardan kurtarıyor ve birçok kişinin kaderini değiştiriyor. Hiçbir ödül veya şöhret beklemeden büyük meblağlarda bağış yapıyor.

Bu yolculuğu, hayatındaki zorlu bir dönüm noktasından sonra başladı. Babası felç geçirdiğinde, ona yeniden yaşamayı ve hareket etmeyi öğretmek zorunda kalmıştı. İşte o dönemde gerçek amacının başkalarına yardım etmek olduğunu anladı.

O günden beri tamamen gizli bir şekilde iyilik yapıyor: pahalı tıbbi tedavilerin masraflarını karşılıyor, ihtiyaç sahibi ailelere ev hediye ediyor ve yardıma muhtaç insanlara destek oluyor.

Birkaç yıl içinde yüzlerce insanın hayatını değiştirdi. Yaptıkları internette milyonlarca izlenmeye ulaşıyor, birçok insanı hayrete düşürüyor ve duygulandırıyor. Ancak o hala yüzünü gizlemeye devam ediyor. Ona göre gerçek iyilik; gürültüsüz, şöhretsiz ve gösterişsiz bir şekilde yapılmalıdır.

Filantrop
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ariana Grande, Beyaz Saray'dan müziğini kullanmamasını talep ettiAriana Grande, Beyaz Saray'dan müziğini kullanmamasını talep ettiBugün, 12:05Tayland Prensesi 4 yıl komada kaldıktan sonra sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hayatını kaybettiTayland Prensesi 4 yıl komada kaldıktan sonra sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hayatını kaybettiBugün, 12:00İnsanlığın ilk izlerini taşıyan 9 bin yıllık mağaranın sırrıİnsanlığın ilk izlerini taşıyan 9 bin yıllık mağaranın sırrıBugün, 10:14Elon Musk'ın tarihteki ilk trilyoner olduğu söyleniyorElon Musk'ın tarihteki ilk trilyoner olduğu söyleniyorBugün, 08:56Güney Kore'nin eski devlet başkanı 30 yıl hapis cezasına çarptırıldıGüney Kore'nin eski devlet başkanı 30 yıl hapis cezasına çarptırıldıBugün, 08:33Erdoğan'dan genç gazeteciye evlilik tavsiyesiErdoğan'dan genç gazeteciye evlilik tavsiyesiBugün, 06:54
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi