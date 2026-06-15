11 ay boyunca yıkanmayan pantolon: deney beklenmedik sonuç verdi

·6.8K·Sağlık
11 ay boyunca yıkanmayan pantolon: deney beklenmedik sonuç verdi

Kanadalı öğrenci Josh Le, ilginç bir deney yaparak kot pantolonunu 330 gün boyunca neredeyse her gün giydi ve hiç yıkamadı. Bununla, kıyafetlerdeki bakterilerin nasıl değiştiğini belirlemeyi amaçladı.

Deneyin sonunda pantolon laboratuvarda incelendiğinde, içinde çeşitli bakterilerin olduğu tespit edildi. Ancak uzmanlar, bunların çoğunun insan sağlığı için tehlikeli olmadığını vurguladılar.

En şaşırtıcı olan ise, pantolon yıkandıktan sonra bile bakteri miktarının neredeyse hiç değişmemesiydi. Bu durum, standart yıkamanın her zaman tüm mikroorganizmaları yok edemeyebileceğini gösteriyor.

Söz konusu deney sosyal ağlarda büyük ilgi uyandırdı ve kullanıcılar arasında hararetli tartışmalara neden oldu.

Josh Le
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kanseri Durduran İlaç Bilim İnsanlarını ŞaşırttıKanseri Durduran İlaç Bilim İnsanlarını Şaşırttı03.06, 23:14Hızlı kilo vermenin vücuda zararları nelerdir?Hızlı kilo vermenin vücuda zararları nelerdir?30.05, 08:32Uyumadan önce yemek yemek nelere yol açar?Uyumadan önce yemek yemek nelere yol açar?28.05, 09:36Her gün yumurta tüketmek mümkün mü?Her gün yumurta tüketmek mümkün mü?25.05, 07:45Ayak tabanı masajı: Sağlığınızı iyileştirmenin en basit yoluAyak tabanı masajı: Sağlığınızı iyileştirmenin en basit yolu25.05, 01:24Aç karnına tüketilmesi önerilmeyen meyvelerAç karnına tüketilmesi önerilmeyen meyveler24.05, 10:02
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Sağlık haberler

Sarımsak hangi hastalıklarda risk oluşturabilir?
Sarımsak hangi hastalıklarda risk oluşturabilir?
Fazla domates tüketimi kimler için tehlikelidir?
Fazla domates tüketimi kimler için tehlikelidir?
11 ay boyunca yıkanmayan pantolon: deney beklenmedik sonuç verdi
11 ay boyunca yıkanmayan pantolon: deney beklenmedik sonuç verdi
Salatalık vücut için faydalı mı yoksa zararlı mı?
Salatalık vücut için faydalı mı yoksa zararlı mı?
Patlıcan bazı insanlara neden önerilmez?
Patlıcan bazı insanlara neden önerilmez?
Kahve tüketiminde güvenli sınır: ölçü ve tavsiyeler
Kahve tüketiminde güvenli sınır: ölçü ve tavsiyeler
Kanseri Durduran İlaç Bilim İnsanlarını Şaşırttı
Kanseri Durduran İlaç Bilim İnsanlarını Şaşırttı
Her gün yumurta tüketmek mümkün mü?
Her gün yumurta tüketmek mümkün mü?