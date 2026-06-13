Gazetecinin Shakira ile fotoğraf çekilmek için yaptığı hareket interneti güldürdü

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı öncesinde Arjantinli bir gazeteci ile ilgili ilginç bir olay yaşandı.

Canlı yayın yapan muhabir, Kolombiyalı yıldız Shakira'yı görünce yayını kısa süreliğine durdurup onunla fotoğraf çektirmek için koştu.

Bir süre sonra gazeteci tekrar yayına döndü ve hareketini esprili bir dille açıkladı.

Bu anları içeren video sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcının gülmesine ve konuyu tartışmasına neden oldu.