Retro Tarzda Modern Teknoloji: FiiO RR13 Cep Radyosunu Tanıttı

Odyofiller ve yüksek kaliteli müzik cihazları üreticisi olan ünlü FiiO markası, yeni ürünü RR13 cep FM radyosunu sergiledi. Bu gadget, geçen yüzyılın klasik tasarımını günümüzün gelişmiş ses teknolojileriyle birleştirerek nostalji tutkunları için beklenmedik bir sürpriz oldu. Ixbt.com haberi veriyor.

Cihazın dış görünümü retro tarzda tasarlanmış: mekanik hareketli bir ibre ve frekansları ayarlamak için analog döner bir regülatör bulunuyor. ixbt.com verilerine göre, bu tasarım kullanıcıya eski radyo cihazlarını kullanma keyfini verirken, iç kısmı tamamen modern mikro devrelerden oluşuyor.

Teknik Özellikler ve Ses Kalitesi

FiiO RR13 modelinin kalbinde Silicon Labs Si4831 FM çipi yer alıyor. Cihaz 87–108 MHz ve 76–90 MHz frekans aralıklarında çalışıyor, bu da dünyanın herhangi bir noktasında, dahil olmak üzere Özbekistan'daki tüm radyo istasyonlarını alabilmesini sağlıyor. Sinyali daha stabil yakalamak için gövde içine yerleştirilmiş antenin yanı sıra, dışarı uzayan teleskopik bir anten de mevcut.

Ses kalitesine gelince, üretici standart radyolardan farklı olarak burada bağımsız bir amplifikatör sistemi kullanmış. Cihazda BASS+ efekti ve 3D ses sistemi bulunuyor, bu da küçük bir dinamik üzerinden bile derin ve hacimli bir ses sağlıyor. Kullanıcılar müziği hem yerleşik hoparlörden hem de kulaklıklar aracılığıyla dinleyebilirler.

Gadget, 450 mAh kapasiteli değiştirilebilir bir aküden güç alıyor. Bu güç, hoparlör üzerinden 4 saat, kulaklıklarda ise 7 saate kadar kesintisiz çalışma için yeterli görülüyor. Cihazın kompaktlığı, onu seyahatler ve açık havada dinlenme vakitleri için uygun bir arkadaş haline getiriyor.

FiiO RR13 şu anda siyah ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunuldu. Fiyatı yaklaşık 50 ABD doları olarak belirlenmiş olup, bu kaliteli bir ses cihazı ve modern bir aksesuar için uygun bir rakamdır. Özbekistan pazarında da bu markanın ürünlerinin popüler olduğu göz önüne alındığında, yakında gadget'ı yerel mağazalarda da görebiliriz.