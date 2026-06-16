Retro Tarzda Modern Teknoloji: FiiO RR13 Cep Radyosunu Tanıttı

·28·Teknoloji
Retro Tarzda Modern Teknoloji: FiiO RR13 Cep Radyosunu Tanıttı

Odyofiller ve yüksek kaliteli müzik cihazları üreticisi olan ünlü FiiO markası, yeni ürünü RR13 cep FM radyosunu sergiledi. Bu gadget, geçen yüzyılın klasik tasarımını günümüzün gelişmiş ses teknolojileriyle birleştirerek nostalji tutkunları için beklenmedik bir sürpriz oldu. Ixbt.com haberi veriyor.

Cihazın dış görünümü retro tarzda tasarlanmış: mekanik hareketli bir ibre ve frekansları ayarlamak için analog döner bir regülatör bulunuyor. ixbt.com verilerine göre, bu tasarım kullanıcıya eski radyo cihazlarını kullanma keyfini verirken, iç kısmı tamamen modern mikro devrelerden oluşuyor.

Teknik Özellikler ve Ses Kalitesi

FiiO RR13 modelinin kalbinde Silicon Labs Si4831 FM çipi yer alıyor. Cihaz 87–108 MHz ve 76–90 MHz frekans aralıklarında çalışıyor, bu da dünyanın herhangi bir noktasında, dahil olmak üzere Özbekistan'daki tüm radyo istasyonlarını alabilmesini sağlıyor. Sinyali daha stabil yakalamak için gövde içine yerleştirilmiş antenin yanı sıra, dışarı uzayan teleskopik bir anten de mevcut.

Ses kalitesine gelince, üretici standart radyolardan farklı olarak burada bağımsız bir amplifikatör sistemi kullanmış. Cihazda BASS+ efekti ve 3D ses sistemi bulunuyor, bu da küçük bir dinamik üzerinden bile derin ve hacimli bir ses sağlıyor. Kullanıcılar müziği hem yerleşik hoparlörden hem de kulaklıklar aracılığıyla dinleyebilirler.

Gadget, 450 mAh kapasiteli değiştirilebilir bir aküden güç alıyor. Bu güç, hoparlör üzerinden 4 saat, kulaklıklarda ise 7 saate kadar kesintisiz çalışma için yeterli görülüyor. Cihazın kompaktlığı, onu seyahatler ve açık havada dinlenme vakitleri için uygun bir arkadaş haline getiriyor.

FiiO RR13 şu anda siyah ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunuldu. Fiyatı yaklaşık 50 ABD doları olarak belirlenmiş olup, bu kaliteli bir ses cihazı ve modern bir aksesuar için uygun bir rakamdır. Özbekistan pazarında da bu markanın ürünlerinin popüler olduğu göz önüne alındığında, yakında gadget'ı yerel mağazalarda da görebiliriz.

FiiOFM RadioTeknolojiGadgetRetro
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ugreen ve Honkai: Star Rail İş Birliğiyle Yeni 45W Şarj Cihazı TanıtıldıUgreen ve Honkai: Star Rail İş Birliğiyle Yeni 45W Şarj Cihazı TanıtıldıBugün, 09:59T-Bank, iOS kullanıcıları için yeni uygulamasını EatsRate adıyla yayınladıT-Bank, iOS kullanıcıları için yeni uygulamasını EatsRate adıyla yayınladıBugün, 09:53Honor X80 Pro Max: 10 000 nit Parlaklık ve 11 000 mAh BataryaHonor X80 Pro Max: 10 000 nit Parlaklık ve 11 000 mAh BataryaBugün, 09:232GIS Haritadan Sosyal Ağ'a Dönüşüyor: Yeni «Arkadaş Akışı» Yayına Girdi2GIS Haritadan Sosyal Ağ'a Dönüşüyor: Yeni «Arkadaş Akışı» Yayına GirdiBugün, 08:55Uzay Kurtarma Operasyonu: NASA, Swift Teleskobunu Kurtarmak İçin Roket HazırlıyorUzay Kurtarma Operasyonu: NASA, Swift Teleskobunu Kurtarmak İçin Roket HazırlıyorBugün, 08:53Rusya'da Televizyon Satışları Keskin Artış Gösterdi: Xiaomi ve Haier Pazar LiderleriRusya'da Televizyon Satışları Keskin Artış Gösterdi: Xiaomi ve Haier Pazar LiderleriBugün, 08:28
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı