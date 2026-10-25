Fransa'da yeni bir kitlesel protesto dalgası başladı: Şehirlerde çatışmalar

Fransa genelinde yeni ve geniş kapsamlı bir sosyal ve siyasi gerilim dalgası başladı. Ülke genelinde 400 binden fazla gösterici sokaklara dökülerek hükümet politikalarını protesto ediyor.

Durum özellikle büyük şehirlerde gerginleşti: Clermont-Ferrand şehrinde göstericiler ile polis arasında doğrudan şiddetli çatışmalar yaşandı. Kargaşa riski nedeniyle başkent Paris'teki dünyaca ünlü kültürel mekanlar kapılarını erken kapatmak zorunda kaldı.

70 bin polis, helikopterler ve zırhlı araçlar

Fransız yetkililer, geniş çaplı yağma ve kundaklama olaylarını önlemek amacıyla benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri aldı:

Devasa güvenlik güçleri: Reuters ajansının verdiği bilgilere göre, düzeni sağlamak için ülke genelinde 70.000 polis ve jandarma seferber edildi;

Özel araçlar teyakkuzda: Kargaşayı bastırmak için helikopterler, ağır zırhlı araçlar ve TOMA'lar protesto merkezlerine sevk edildi;

Clermont-Ferrand'daki çatışmalar: Şehir merkezlerinde kalabalığı dağıtmak için polis özel araçlar kullanmak zorunda kalıyor.

Paris'te kültürel hayat durdu: Ünlü müzeler kapalı

Güvenlik tehdidi ve kargaşa nedeniyle Fransa'nın en prestijli turizm ve kültür merkezleri faaliyetlerini geçici olarak durdurdu:

Louvre ve Orsay müzeleri: Milyonlarca turistin ziyaret ettiği başyapıtlar olan Louvre ve Orsay müzelerinin kapılarına kilit vuruldu;

Picasso ve Grand Palais: Picasso Müzesi ve Grand Palais sergi kompleksi de ziyaretçi kabulünü durdurarak acil durum güvenlik rejimine geçti.

Ülke genelinde protesto hareketleri giderek tırmandığı için durumun daha da gerginleşme riski yüksek kalmaya devam ediyor.