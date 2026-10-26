Fransa'da çöp kutusunun yanında değerli bir Rolex saat bulundu (video)

Sosyal medyada Fransa'da bir çöp kutusunun yanında Rolex kol saati bulunduğunu gösteren bir video yayıldı. Görüntüler birçok kişinin dikkatini çekti. Konuyla ilgili The Tribune haber yaptı.

Videoda bir kişinin çöp kutusunun yanında duran kutuyu açtığı ve içinden Rolex saati ile ilgili belgeleri bulduğu görülüyor. Değerli saat, kendi kutusu ve özel çantasıyla birlikteydi. Adam saati çantaya koyarak uzaklaştı.

Bu video, Fransa'da 17 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşen kitlesel protestolar ve bu sırada yaşanan yağma olaylarının arka planında yayıldı. O gün, Rolex gibi lüks marka mağazalarının da aralarında bulunduğu birçok şehirde yağmalama olaylarının yaşandığı bildirilmişti.

Ancak bulunan saatin gerçek bir Rolex olup olmadığı veya yağmalanan mağazalardan birinden alınıp alınmadığı henüz doğrulanmadı. Ayrıca sosyal medyada videonun kurgu olabileceğine dair şüpheler de dile getirildi.