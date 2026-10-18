Macron kitlesel kargaşaların ardından acil durum video mesajı yayınlıyor

·46·Dünya
Macron kitlesel kargaşaların ardından acil durum video mesajı yayınlıyor

Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri ve yükselen yakıt fiyatları nedeniyle patlak veren geniş çaplı protestolar ve kargaşaların ardından devlet başkanı Emmanuel Macron halka acil bir video mesajı göndereceğini duyurdu.

Saygın Le Monde gazetesinin Elysee Sarayı'na dayandırdığı habere göre, cumhurbaşkanının resmi konuşması yerel saatle 20:00'ye (Moskova saatiyle 21:00) planlandı.

Gösterici sayısı: 550 binden 800 bine kadar

17 Ekim günü Fransa'nın neredeyse tüm büyük bölgelerinde, özellikle başkent Paris'te kitlesel eylemler gerçekleşti:

  • Katılımcı sayısı tartışması: Eylem organizatörleri sokaklara 800 binden fazla göstericinin çıktığını belirtiyor;

  • İçişleri Bakanlığı raporu: Fransa İçişleri Bakanlığı ise ülke genelindeki protestolara toplam 550 bin kişinin katıldığını resmen açıkladı;

  • Temel nedenler: Halkın kitlesel hoşnutsuzluğuna, yakıt ürünlerinin fiyatlarındaki hızlı artış ve günlük yaşam standartlarındaki belirgin düşüş neden oldu.

Çatışmalar, yağma ve 1,8 bin kişinin gözaltına alınması

Bir dizi büyük şehirde başlangıçta barışçıl başlayan mitingler, kısa sürede kolluk kuvvetleriyle açık çatışmalara ve kargaşaya dönüştü:

  • 1800 kişi gözaltına alındı: Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ülke genelinde toplam 1,8 bin (1800 kişi) kural ihlal edenin gözaltına alındığını resmen doğruladı;

  • Sert cezai tedbirler: Bakan, hükümetin pogromlara, sokaklardaki yıkımlara ve yağma olaylarına karışan tüm kişileri tespit ederek kanun önünde hesap sorulması konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Elysee Sarayı'ndan beklenen açıklama, Fransa'da devam eden sosyal ve ekonomik krizi hafifletmek ve şiddeti durdurmak adına hükümetin yeni uzlaşma tedbirlerini içerebileceği beklentisiyle dünya kamuoyunun odağında yer alıyor.

FransaEmmanuel MacronProtestolarEkonomiAvrupa
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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