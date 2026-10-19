Fransa'da gerilim tırmanıyor: Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi risk altında

·1·Dünya
Fransa'da gerilim tırmanıyor: Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi risk altında

Fransa'da geniş çaplı protestoların ardından ülkenin büyük şehirlerinde durumun gerginleştiğine dair haberler geliyor. Gelen bilgilere göre sokaklara 800 binden fazla kişi çıktı. Bazı bölgelerde gösteriler kargaşaya dönüşürken ticari işletmelere zarar veriliyor.

Haberlerde Hermès, Louis Vuitton, Guerlain ve Apple gibi ünlü markaların mağazalarının protestocular tarafından tahrip edildiği belirtiliyor. Limoges şehrinde ise tarihi belediye binasının ateşe verildiği bilgisi yayıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığı, bazı sokaklarda barikatlar kurulduğu bildiriliyor.

Ayrıca sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında, protestocuların Fransa'nın ünlü simge yapıları olan Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi'ne doğru ilerlemeyi planladıkları iddia ediliyor. Ancak bu yapılara yönelik doğrudan bir tehdit olduğuna dair bilgilerin ayrıca teyit edilmesi gerekmektedir.

Protestoların diğer Avrupa ülkelerinde de görüldüğü belirtiliyor. Örneğin, İtalya'nın Milano şehrinde yaklaşık 5 bin kişinin gösteri yaptığı bildirildi.

Fransa ProtestolarıParisEyfel KulesiLouvre MüzesiAvrupa
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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