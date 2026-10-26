Fransa'da göstericiler ve özel kuvvetler arasındaki şiddetli çatışmaların detayları

Fransa genelinde Ekim ayı sonundaki yeni kitlesel protestolar ve sosyal huzursuzluklar, yine polis ile silahlı çatışmalara ve kargaşaya dönüştü. Ülke İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, 24 Ekim'deki olaylar sırasında kolluk kuvvetleri tarafından toplam 1314 kişi gösterici gözaltına alındı.

Sokaklardaki durumun kontrolden çıkmasının ardından ülke genelinde güvenliği sağlamak için 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi; şehir merkezlerinde özel kuvvetler ile göstericiler arasında doğrudan çatışmalar yaşandı.

Taş yağmuru, göz yaşartıcı gaz ve yaralılar: Sokaklarda neler yaşandı?

Fransa şehirlerindeki sert tartışmalar kargaşa ve yıkımlarla sonuçlandı:

Özel kuvvetlerin şiddetli müdahaleleri: Sosyal medya ve kameralara yansıyan görüntülerde, göstericileri dağıtmak için cop, kalkan ve göz yaşartıcı gazların aktif olarak kullanıldığı görülüyor;

53 polis yaralandı: Protestocularla yaşanan sert çatışmalar sırasında en az 53 kolluk kuvveti çeşitli derecelerde yaralandı;

Kundaklama ve yağma: Protestolar sırasında ülke genelinde 75 kasıtlı kundaklama olayı kaydedildi; ayrıca kargaşadan faydalanan gruplar tarafından 24 iş yeri ve mağaza yağmalandı.

Ekim ayındaki kesintisiz dalga: Huzursuzlukların üçüncü aşaması

Fransa'da patlak veren bu protestolar beklenmedik bir durum değil, son haftalarda devam eden derin sosyal krizin bir devamıdır:

Ekim ortasındaki rekor gözaltılar: Bu gösterilerden kısa bir süre önce (Ekim ayının ilk yarısında) düzenlenen mitinglerde polis, ilk dalgada 1800'den fazla, ikinci dalgada ise 2400'den fazla aktivisti gözaltına almıştı;

Toplam sayı 5500'ü aştı: Sadece Ekim ayında ülke genelinde gözaltına alınanların toplam sayısı 5500'ü aştı; bu durum, Fransız toplumunda hükümet politikalarına karşı protesto eğiliminin yüksek kaldığını gösteriyor;

Olağanüstü güvenlik rejimi: Hükümet, daha kapsamlı olası kargaşaları önlemek amacıyla kamusal alanlarda, alışveriş merkezlerinde ve ulaşım ağlarında güçlendirilmiş devriye önlemlerini sürdürüyor.

Fransa sokaklarındaki durum her iki taraf için de ağır bir sınav haline gelmiş olup, sosyal gerilimin daha da artma riski devam etmektedir.