100 binden fazla gösterici sokaklara döküldü: Paris'te şiddetli çatışmalar

Fransa hükümeti, ülkede devam eden protestolar ve huzursuzluklar nedeniyle piroteknik ürünlerin satışını ve kullanımını geçici olarak yasakladı. Bu durum ülkenin resmi gazetesinde duyuruldu.

Hükümet kararı ve kısıtlamaların detayları

Resmi belgeye göre, başbakanın kararıyla bu yılın 27 Kasım tarihine kadar ülke genelinde eğlence amaçlı havai fişeklerin ve düşük ile orta risk sınıfındaki piroteknik ürünlerin satışı ve kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

«Başbakan… karar veriyor: 27 Kasım'a kadar (bu gün dahil) ülke genelinde piroteknik ürünlerin ve eğlence amaçlı havai fişeklerin satışı ve kullanımı yasaktır», — denildi resmi gazetede yayımlanan belgede.

Kararda düşük ve orta riskli ürünlerin türleri listelenmiş olup, bu kısıtlamalar özel izne sahip profesyonel piroteknik ürünleri kapsamamaktadır.

Kısıtlamalar ve protestolar Temel detaylar ve göstergeler Piroteknik yasağı 27 Kasım'a kadar havai fişek ve düşük riskli piroteknik satışı durduruldu Kitlesel gösteriler 14 Kasım'da 100 binden fazla kişi hayat pahalılığına karşı sokağa çıktı Kolluk kuvvetleri önlemleri Polis tarafından göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanıldı Gösterilerin başlangıcı Eylül ayında Paris çevresindeki lise öğrencilerinin talepleriyle başladı

Gösterilerin nedenleri ve çatışmalar

Ülkede bu tür sert önlemlerin alınmasına geniş çaplı protesto eylemleri neden oldu. Süreç, bu yılın Eylül ayı ortalarında Paris banliyölerindeki okulların durumunun iyileştirilmesini talep eden lise öğrencilerinin hareketiyle başlamıştı. Zamanla onlara, ülkedeki fiyat artışlarından memnun olmayan diğer vatandaşlar da katıldı ve eylemler diğer bölgelere de yayıldı.

Gösteriler hala devam ettiği için kolluk kuvvetleri katılımcılara karşı göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve tazyikli su kullanıyor. Özellikle Cumartesi günü, 14 Kasım tarihinde yüksek fiyatlara karşı çıkan 100 binden fazla kişi sokaklara döküldü. Başkent Paris'te ise polis, düzeni sağlamak amacıyla göstericilere karşı tekrar göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldı.

Sizce Fransa'daki bu tür kitlesel protestolar ve fiyat artışları nasıl bir çözüm bulabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!