Yuriy Uşakov Rusya'nın ABD ve Ukrayna ile diyaloğu ne zaman yeniden başlatacağını açıkladı

·9·Dünya
Yuriy Uşakov Rusya'nın ABD ve Ukrayna ile diyaloğu ne zaman yeniden başlatacağını açıkladı

Rusya Federasyonu yönetimi «Rusya — ABD — Ukrayna» formatındaki üçlü barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasına ilişkin şartını ve net zaman dilimini açıkladı. Kremlin yetkilisi, Moskova'nın bu görüşmelere Rusya'da kutlanan milli bayramdan sonra devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Bu açıklama, uzun süredir durma noktasında olan veya karmaşık koşullarda ilerleyen uluslararası diplomatik ilişkiler bağlamında önemli bir siyasi adım olarak değerlendiriliyor.

4 Kasım sonrası dönem: Uşakov neler açıkladı?

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı görüşmede Moskova'nın müzakerelere hazır olduğuna dair net son tarihi açıkladı:

  • «Yeni tarih — 4 Kasım»: «Artık bir sonraki son tarih 4 Kasım, yani büyük bayramımız (Ulusal Birlik Günü). Bundan sonra müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olacağız» dedi Kremlin temsilcisi;

  • Format değişmiyor: Açıklamada, ana diyalog platformu olarak Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin doğrudan üçlü katılımı belirtildi;

  • Bayram molası: Rus tarafı, diplomatik faaliyetlerin bir sonraki dalgasını iç siyasi takvime ve milli bayram sonrasına bağlıyor.

Uluslararası diplomaside beklenen yeni aşama

Bu müzakerelerin yeniden başlaması, bölgedeki jeopolitik durumu yumuşatma yolunda belirleyici faktörlerden biri olabilir:

  • Washington ve Kiev'in olası yanıtı: Kremlin tarafından açıklanan bu son tarihin Beyaz Saray yönetimi ve Ukraynalı yetkililerin gündeminde nasıl karşılanacağı temel soru işareti olmaya devam ediyor;

  • Görüşme konuları: Müzakereler yeniden başlarsa, tarafların cephedeki durum, güvenlik garantileri ve ateşkes şartları konusundaki ilk pozisyonlarını netleştirmeleri bekleniyor.

4 Kasım'dan sonra küresel siyasette bu üçlü diyaloğun pratik aşamasının başlama olasılığı önemli ölçüde arttı.

Rusya-Ukrayna SavaşıYuriy UşakovUlusal Birlik GünüUluslararası MüzakerelerDiplomasi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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