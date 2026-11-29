Rusya, 28 Kasım'ı 29 Kasım'a bağlayan gece Ukrayna topraklarına 140 saldırı dronu ile saldırdı. Ukrayna hava savunması bunların 101'ini düşürdü veya elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirdi. Saldırı sonucunda 27 noktada isabet kaydedildi. UNN'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri verilerine dayandırdığı habere göre durum bu şekilde.

Rusya tarafından fırlatılan insansız hava araçları arasında 'Shahed' tipi saldırı dronları ile 'Gerbera' ve 'Parodiya' tipi yanıltıcı dronların bulunduğu belirtildi. 'Shahed' dronlarının 93'ünün jet motoruyla donatılmış olduğu ifade edildi.

Saldırılar Rusya'nın Oryol ve Millerovo şehirlerinin yanı sıra, Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen Donetsk bölgesi ve Kırım'daki Gvardeyskoye yerleşim yeri istikametlerinden gerçekleştirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına göre, 29 Kasım saat 07:30 itibarıyla hava savunması 101 düşman dronunu imha etti veya etkisiz hale getirdi. Bunların 55'i jet motorlu 'Shahed' dronlarıydı.

Ayrıca Rusya'nın hava saldırısı araçları 27 noktaya isabet ederken, düşürülen dronların parçaları 13 noktaya daha düştü.

Saldırının püskürtülmesinde Ukrayna havacılığı, uçaksavar füze birlikleri, elektronik harp ve insansız sistem birimleri ile mobil ateş grupları yer aldı.

Hava Kuvvetleri, verilerin yayınlandığı sırada Ukrayna hava sahasında birkaç Rus dronunun daha hareket halinde olduğunu bildirdi. Bu nedenle saldırının devam ettiği kaydedildi.